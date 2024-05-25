三重先嗇宮「神農文化祭」25日晚間熱鬧登場，32尊神將一字排開，頗為壯觀。（張鎧乙攝）

三重先嗇宮「神農文化祭」25日晚間熱鬧登場，新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌與三重先嗇宮董事長李乾龍等人一同敲下響鑼，揭開序幕。（張鎧乙攝）

一年一度的三重先嗇宮「神農文化祭」25日晚間熱鬧登場，隨著新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌與三重先嗇宮董事長李乾龍等人一同敲下響鑼，為精彩的系列活動揭開序幕。今年適逢先嗇宮建宮270周年，除了三獻禮大典、祀酒御宴、藝文公演等慶祝活動，5月25日及6月1、2日有3場精彩的無人機暨煙火秀表演；而在6月1日，更將迎請神農大帝及270尊神將遶境三重地區，挑戰金氏世界紀錄。

侯友宜表示，先嗇宮是新北市重要的信仰中心，在神農大帝270年來的庇佑下，不僅三重地區蓬勃發展，也保佑新北市tl 超過400萬人口國泰平安、風調雨順。而今天提前來向神農大帝祝壽，除感念神農大帝長年以來對新北市民的庇佑，更歡迎大家共同來參的具有文化、藝術意義的神農文化祭，共同歡慶建宮270周年盛會。

李乾龍表示，先嗇宮致力於傳承傳統文化，「神農文化祭」已邁入第24屆，每年豐富的活動皆吸引許多信眾前來參與。今年重頭戲是6月1日「三重大拜拜」，當天早上8時將恭迎神農大帝及270尊神將於三重綜合體育場起駕，遶境三重地區，挑戰金氏世界紀錄「最大規模神將遶境祈福活動」。而在2日神農大帝聖誕，則將依循古禮舉行隆重的三獻禮大典，並於邀請五大總舖師於11時30分進行6回合的「神農祀酒御宴」，搭配宮廷舞、南管演出，為神農大帝祝壽。

25日晚間進行首場的無人機暨煙火秀表演，因為降落松山機場的民航機通過關係，延遲10分鐘舉行，300架無人機編隊以高超的飛行技術，搭配絢麗煙火、燈光和雷射特效，在空中展演「敘神農」，帶領民眾從空中欣賞古老的神話傳說，現場驚呼連連，掌聲不斷。第2、3場則將於6月1、2日晚間7時演出，歡迎市民一同來觀賞。