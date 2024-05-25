桃園市青年事務局25日舉辦「World Breaking Classic Asia Final亞洲決賽」結果出爐，來自馬來西亞及印度尼西亞的「Lego Sam 及 Casavaz」拿下2對2的 Bboy Battle 冠軍，並取得WBC世界決賽參賽資格；台灣桃園在地「City4」連續兩年獲得10對10團體賽冠軍、台灣「Kid Storm華仔」勇奪 Kids Power move 7 to smoke 個人賽冠軍、越南「Mouse」勇奪Tricks X Combos 冠軍。

2024 World Breaking Classic Asia Final 亞洲決賽首度在桃園舉行，本次共有來自印度、馬來西亞、法國、菲律賓、澳洲、日本、越南、印尼等共260位選手齊聚台灣，比賽項目包括 2 on 2 Battle 賽、Crew Battle 團體賽、Kids Powermove 7 To Smoke 車輪戰、Tricks X Combos 必殺技等，冠軍將在今(113)年6月代表亞洲區前進 WBC 世界決賽。

桃園市政府副秘書長金志聿表示：透過辦理競技賽事，將台灣優秀青年及菁英聚集一堂，更能藉由World Breaking Classic Asia Final系列賽事邀請世界各地好手，互相激發熱情與活力，並藉此拓展參與者國際觀，推動桃園市青年「在地街舞風氣」及帶動「周邊觀光效益」，並積極培養桃園市霹靂舞選手拿下2025全國運動會佳績！

加拿大籍評審Dyzee分享：「很難得看到10對10的團體競賽，顯見主辦單位的用心安排，本次辦在桃園對於國際及各地遠道而來的參賽者很友善且方便，此外國際參賽隊伍與台灣隊伍的不同文化相互碰撞，讓競賽變得更加有趣」。

桃園市青年事務局局長侯佳齡表示：「本屆賽事邀請了多位國際知名的霹靂舞選手參賽，並聘請了來自多國的裁判如日本Yasmin、以色列Poter、美國Cros1、韓國Mario、加拿大Dyzee，以確保比賽的公正性和專業性。」

來自桃園的10 對 10 團體賽冠軍隊伍「City4」團長黃俊豪分享本次參賽心得：「很榮幸為桃園摘下10 對 10 團體賽冠軍，我們是在2020年成立，這次我們花了比以往更多時間練習，終於有了不錯成果，未來也更加努力爭取更多機會」。