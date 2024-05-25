天主教教宗方濟各（Pope Francis）週四（23日）宣布，已故義大利少年卡洛·阿庫蒂斯（Carlo Acutis）以醫學奇蹟受封為聖人。羅馬天主教教義認為，唯有上帝能行奇蹟，但聖人在天上與上帝同在，能代替祈禱的人向上帝求情，奇蹟通常是醫學上無法解釋的康復現象。阿庫蒂斯因此成為千禧世代的首位聖人。

阿庫蒂斯於2006年因白血病去世，年僅15歲，在他短暫的一生中，利用電腦技術傳播天主教信仰，被稱為「上帝的影響者」。他出生於倫敦，在米蘭成長，負責管理他所屬教區的網站，後來甚至參與了梵蒂岡的一個學院的工作。

根據梵蒂岡周四發佈的聲明，教宗方濟各在與聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機（Cardinal Marcello Semeraro）會晤時，做出了這一決定。阿庫提斯在2020年因第一個（醫學）奇蹟被列為真福者（Beato，或稱真福品），而2022年第二個奇蹟的確認使他可以被封為聖人，但梵蒂岡並未透露具體時間。

阿庫蒂斯於1991年5月3日出生於倫敦，父母是義大利人，他小時候搬到米蘭。年幼時，他表現出強烈的宗教虔誠，這讓他那不常參加宗教活動的父母感到驚訝。他的母親表示：「他對神聖事物有著天生的傾向。」他的母親說，阿庫蒂斯的好奇心促使她學習神學，以解答他的問題，也使她重拾信仰。

第一起奇蹟發生在2013年，教廷宣稱，病患家屬前往阿庫蒂斯墓前祈求，已故阿庫蒂斯2013年從天堂伸援，一名罹患罕見胰臟疾病的巴西男童奇蹟痊癒，獲得教廷封為真福者，使得他距離成為千禧世代首位受封聖人僅一步之遙。他的宣福禮在義大利的阿西西（Assisi）舉行。這裡是阿庫提斯的偶像聖方濟各（Saint Francis）的故鄉，這位聖者終生奉獻於幫助窮人。

第二起奇蹟發生在，2022年7月8日，哥斯大黎加人莉莉安娜（Liliana）來到亞西西，在阿庫蒂斯墓前祈禱，並留下一封懇求真福轉禱的信：6天前，即7月2日，她在佛羅倫斯就讀大學的女兒瓦萊莉亞（Valeria）從自行車上摔下來。女兒的頭部遭受了嚴重的創傷，需要開顱手術並切除右側枕骨以減輕腦壓，醫生表示她的生存機率非常低。

事故發生時，莉莉安娜的秘書即刻懇請真福阿庫蒂斯為她們轉禱，7月8日，莉莉安娜親自前往亞西西阿庫蒂斯的墓地朝聖，祈求真福的轉禱。就在當天，醫院通知莉莉安娜，她女兒已經開始自主呼吸了。

格天，瓦萊莉亞開始活動並恢復了部分說話的能力。7月18日，CAT掃描證明她的腦部大量出血已經消失；8月11日，瓦萊莉亞轉入康復治療，並且恢復得很快；9月2日，莉莉安娜帶女兒瓦萊莉亞再次前往亞西西朝聖，感謝真福阿庫蒂斯的代禱。