印度台北協會今名2日於華山1914文創園區舉辦「印度夏日狂歡節」。印度台北席會長葉達夫指出，明年將是印度台北席會成立30周年，台印關係愈發緊密，相信未來台印合作將持續成長。外交部政務次長田中光則指，台灣與印度都盛產芒果，兩國情誼就像芒果般又甜又濃，外交部將持續在這樣友好合作的基礎上，與印度共同深化實質交流。

印度台北協會說明，這場活動是全台最大的印度主題活動之一，將印度豐富文化特色一次呈現給台灣的朋友。超過30場音樂舞蹈表演，以及多達40個印度主題攤位提供印度各式好吃好玩的體驗。

印度台北協會長葉達夫表示，明年2025年將是印度台北協會成立30周年，從成立以來，台灣和印度在人與人的交流越來越頻繁，在科技及各式文化的交流也愈發緊密，包含日常使用的手機還有平板，很多都是台灣公司在印度製造生產，相印未來印度和台灣的合作將持續不斷地成長。

葉達夫說，活動舉辦時間適逢一年一度盛大的浴佛節，台灣和印度共享佛教信仰，而且尊重多元宗教和文化。今天活動有非常多印度舞蹈和音樂的演出，他相信藝術能夠跨越不同的文化和語言，為所有人帶來心靈上的感動。他還鼓勵台灣民眾一定要去印度旅遊，印度不僅擁有許多世界遺產，更有豐富的自然資源，包括喜馬拉雅山脈，無邊無盡的海岸線，上百個國家公園等。

葉達夫表示，印度更是世界上唯一包含所有大型哺乳動物的棲息地，包括獅子、老虎、犀牛、大象等。活動現場更將印度美麗的皇宮和城堡搬到台北，讓大家在去印度旅遊之前先感受印度各式建築之美。

外交部政務次長田中光表示，隨著台印度關係穩健成長，民間交流也日趨熱絡，這要歸功於印度台北協會及在台印度僑民努力推廣印度豐富且獨具特色的文化傳統。台灣與印度都盛產芒果，兩國情誼就像芒果般又甜又濃，外交部將持續在這樣友好合作的基礎上，與印度共同深化實質交流。他也以印度詩哲泰戈爾的名言「生如夏花之絢爛」祝願在場來賓度過一個絢麗多彩的夏天。