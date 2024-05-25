今天（25日）台灣周遭水氣多，午後各地山區雨勢明顯，明天（26日）天氣與今天類似，降雨都以午後對流為主，下周會有2波鋒面接力來襲，整體天氣狀況不穩定，易有短延時強降雨；至於位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓，目前以北轉東北的方向朝琉球南方海面移動，雖然有發展為輕度颱風的趨勢，但對台灣天氣沒有直接影響。

中央氣象署資訊顯示，明天水氣依然偏多，清晨至上午台灣海峽側有水氣移入，中部以北及東北部地區有零星短暫陣雨，東部、東南部地區及恆春半島整天不定時有局部部短暫陣雨或雷雨，午後各地都有局部短暫雷陣雨，尤其東半部及各地山區易有短延時強降雨或局部大雨發生的機率，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣，提醒民眾外出攜帶雨具備用；溫度部分，各地高溫在32度左右，南部近山區或河谷還會更高，感受較為悶熱。

下周有2波鋒面接力來襲，整周天氣狀況都不穩定。（圖／氣象署）

下周一（27日）有鋒面接近，西半部及東北部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及各地山區易有短延時強降雨或局部大雨發生的機率。

下周二、下周三（28、29日）受鋒面影響，下周二的雨勢最為強烈，西半部地區有大雨或局部豪雨發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；下周三鋒面移動到南部，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部受鋒後涼空氣影響，高溫會稍微下降至24度左右。

下周四（30日）吹西南風，各地水氣偏多，中南部地區仍有局部短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨；下周五（31日）另一波鋒面接近、下周六（6月1日）受鋒面影響，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨。