網紅陳沂最近不僅因加入「成人直播平台」SWAG引起熱議，也不忘繼續揭露總不露出正面的「女戰神」馮語婷真實身分；陳沂與鳳梨都質疑馮語婷背後其實是一名高姓男子，甚至透過馮語婷進行網路詐騙，日前她也找到美照本尊是一名許姓女子，震驚不少人。陳沂再挖出去（2023）年PO文，發現早神預言馮語婷真面目。

25日陳沂在臉書回顧去年11月的發文，寫下「天黑請閉眼。請預言家查驗一位玩家身分」並附上當時貼文截圖，內容是陳沂直接點名馮語婷，問她如果「馮語婷」是本名、跟證件上的名字一樣，那就像她一樣拍張證件照證明，明明是輕而易舉的事，為何要瞎扯一堆。

當時陳沂大方PO出健保卡，還說自己連照片都不用遮，陳沂就是她的本名，照片是17歲的她，最後不免質疑馮語婷，「又不是搞網路詐騙，有需要這樣偷偷摸摸嗎？」如今陳沂回頭看，驚呼「結果真的是在搞網路詐騙」，還加上一個笑哭臉。

一眾網友看到陳沂的神預言，紛紛贊同表示，「躲躲藏藏的，不斷發障眼法亂引導，的確很可疑」、「真是預言家」、「行動代號：網路詐騙、偷偷摸摸、犯罪集團、中年大叔」、「好奇這群人到底要認了沒？」、「哇，就是搞網路詐騙啊」。

不久前陳沂有在社群上指出，掌握馮語婷帳號的高姓男子，曾經在網路上搞資金盤詐騙，所以她合理懷疑，高男創造「馮語婷」帳號可能為了塑造美腿妹子性感正義形象，吸引投資。