以最硬賽道高強度挑戰聞名的馬祖馬拉松迎來第9屆賽事，將於年11月2日登場。（連江縣政府提供）

以最硬賽道高強度挑戰聞名的馬祖馬拉松迎來第9屆賽事，將於年11月2日登場。（連江縣政府提供）

以最硬賽道高強度挑戰聞名的馬祖馬拉松迎來第9屆賽事，將於年11月2日登場。連江縣政府表示，馬祖馬拉松為全台最硬 IAAF 認證賽道，賽道擁有挑戰性極高的連續不間斷上下坡道，經由規畫全馬將繞行南竿2圈及半馬繞行南竿1圈、10公里挑戰組及5公里體驗組，盼能夠帶動更多地方運動氛圍並鼓勵跑者挑戰自我。

連江縣副縣長陳冠人、連江縣議會議長張永江、教育部體育署主任秘書呂忠仁、交通部觀光署馬祖國家風景區管理處長黃勢芳、連江縣政府教育處長王禮民、台北市政府體育局長王泓翔、桃園市政府體育局長許彥輝等出席宣傳記者會。

陳冠人表示，馬祖馬拉松因為賽道上下坡的挑戰性，過往軍事戰備道路提供戰車通行，馬祖戰地歷史文化的特色，吸引許多跑者參賽深受各界跑友的好評，特別是全馬祖、半馬祖及挑戰組完賽都可以獲得馬祖酒廠賽事紀念酒，想要體驗旅遊的也可以參加體驗組，體驗賽道特色及在地美食。

2024第九屆馬祖馬拉松將在賽事當天特別開放南北坑道，打造最具軍事特色歷史的馬拉松賽事；而馬祖高粱賽事紀念酒更是一年限量發售一次的完賽必備裝備，另外全馬及半馬男子、女子組冠軍可以獲得由馬祖酒廠贊助選手本身同等重量的馬祖高粱酒。

今年特邀馬祖防衛指揮部在賽前帶來精彩的火砲射擊，展現國軍保家衛國的實力;賽事同時結合環保議題，因為愛守護馬祖，提倡環保賽事，提供環保折折杯給每一位跑者，讓跑者便於在賽事當中攜帶，同時在獎盃設計部份今年也採用漂流回收木結合再生玻璃，在賽事的每個環節落實降低碳排放；第9屆馬祖馬拉松主題「9 久同心一起9久」主辦單位將徵求20對情侶免費參加賽事，並且於賽事當天安排求婚告白活動，讓有情人愛在馬祖一起9久。

今年賽事特別邀請Youtuber癒女擔任第9屆馬祖馬拉松活動大使，癒女將延續 去年挑戰初半馬的精神，依據去年的經驗創造更好的成績，癒女同時帶來在馬祖拍攝的影片紀錄，要告訴大家馬祖有哪些好吃好玩的地方，賽道的補給規畫也將帶來馬祖在地的風味美食及在地熱情滿滿的鄉親加油團，為每一位參賽跑者補充元氣及滿滿的能量。

報名時間：113年5月25日上午10時至113年8月23日23時59分

早鳥優惠訊息：113年5月25日上午10時00分至6月8日11時00分完成報名繳費者（不分組別），將可獲得電動按摩球一組。 相關活動資訊請密切注意「馬祖馬拉松」官方臉書粉絲專頁及伊貝特報名網站。