吳春鑾（右）25日獲屏東縣政府表揚優質月嫂，她雖年紀最長但外表一點也看不出來，她笑稱每天與天使寶寶在一起是她變年輕的祕訣。（謝佳潾攝）

吳春鑾（右）25日獲屏東縣政府表揚優質月嫂，她雖年紀最長但外表一點也看不出來，她笑稱每天與天使寶寶在一起是她變年輕的祕訣。（謝佳潾攝）

現年67歲的吳春鑾25日獲屏東縣政府表揚優質月嫂，她雖然是年紀最長，但外表一點也看不出來，她笑稱，每天與天使寶寶在一起，不變年輕也難；吳春鑾細心又貼心的服務有口皆碑，月嫂生涯雖僅3年但已照顧過45名嬰兒，還有新手媽媽為了請她幫忙，不惜排隊1個月也要等。

屏東縣政府25日表揚優質保母、月嫂共36人，當中67歲吳春鑾年紀最長但卻完全看不出來，她分享變年輕的祕訣笑稱，以前工作時，有很多事情要煩惱，而現在工作只要想著一件事情，就是如何顧好寶寶跟媽咪就好，很簡單也很快樂，而且每天跟著天使寶寶在一起，不想變年輕都難。

吳春鑾曾經是名裁縫師，因為很喜歡小朋友，所以用業餘時間在國小當了30年的導護媽媽以及10年的說故事媽媽，3年前她退休時認為自己還是要有經濟來源，而剛好得知縣府在培育月嫂，便想著可以將興趣結合賺錢，於是報名培訓。

經受訓1個月後，吳春鑾開始接案，她發揮與生俱來對小孩的愛以及耐心、專業，在月嫂界中做出好口碑，許多新手媽咪都爭先搶著要請她幫忙，還有媽咪願意排隊1個月也要等到她，媽咪們說，吳春鑾不僅細心還很貼心，即使下班了還會緊密關心孩子的狀況，令人感到窩心。

因為有口皆碑，吳春鑾的月嫂生涯雖僅3年，但已照顧過45名嬰兒，她笑說，檔期真的滿檔，幾乎無法休息，不過她樂在其中，雖然年紀大了在體力上一定有差，但她覺得自己的心境愈來愈年輕，且相由心生，她的外表還真看不出來67歲了。

吳春鑾開心道，她照顧的第一個寶寶的家庭是務農的，他們到現在都還有聯絡，對方時常會拿水果給她，那種被惦記、被當成朋友的感覺真好，而今天獲獎也有「媽咪帶寶寶」來觀禮祝賀她，真的很感動。

縣長周春米指出，每位專業保母、月嫂都是天性溫暖有愛心，感謝他們堅守崗位、對幼兒照顧不遺餘力，縣府團隊一定會努力建構友善、有保障的環境，創造更良好的照顧環境及多元服務，鼓勵更多優秀人才投入照顧行列中。

縣府社會處表示，針對孕後產婦，縣府提供受過專業訓練的到宅母嬰照護月嫂育兒指導、月子料理等服務，同時提供發展遲緩及身心障礙兒童及其家庭全面性、跨專業等早療服務，並重視因家庭發生重大變故，以致無法在原生家庭中長大的兒童及少年，透過安置及教養機構的專業人員的悉心照顧，陪伴孩子平安長大。