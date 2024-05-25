香港女星關秀媚昔日與任達華演出的三級片《賊王》走紅，之後演出多部王晶的作品，和邱淑貞成為第一代「晶女郎」，不過，她2006年拍完最後一部作品後退出演藝圈，先前還傳出離婚消息，如今58歲的她生活相當愜意，還開始經營抖音與粉絲分享日常，驚人狀態也讓網友都看呆。

關秀媚自2006年退出演藝圈後，就鮮少出現在螢光幕前，上月底她不僅罕見現身出席曾志偉的生日慈善素宴，還受訪大談自己的感情狀態，坦承已經離婚，並放下了離婚的心情，表示過程中沒有第3者介入，只是事情剛好發生了，「也是一種體驗，讓自己去找答案，然後再揭開新一頁，要學會和自己和解」；至於會不會有新作品，她則透露，約兩年半前有一個不錯的劇本找上門，但當時的狀態不是很好，所以忍痛拒絕了，令不少粉絲感到可惜。

58歲關秀媚近況曝光。（圖／抖音 關秀媚）

不過，關秀媚其實在今年3月就開設了抖音帳號，現在已上傳13個影片，有些是照片集，有些是日常短片，她還會配上正能量語錄，向粉絲分享健康快樂的生活，而58歲的她依然保養得很好，緊緻肌膚及窈窕身材都讓粉絲看了驚呼：「凍齡女神」、「氣質無人能比」、「現在不是性感，是成熟女人味」、「永遠的大嫂」。

58歲關秀媚近況曝光。（圖／抖音 關秀媚）

事實上，關秀媚自演出三級片《賊王》爆紅後，受到王晶賞識，接連演出《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《爛賭傳說》等，更以《每天愛你八小時》入圍金馬獎最佳女配角，但她在2002年因涉嫌酒駕被捕，隔年又因串謀妨礙司法公正被判入獄兩星期，出獄後沉寂了一段時間，2005年出演電影《黑白戰場》，隔年淡出演藝圈。