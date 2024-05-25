昔日當紅《花系列》小生、現年55歲的林煒，依舊活躍在螢光幕前，雖然《花系列》已經停播多年，當年的主要演員還是會不定時聚會，但始終沒有林煒，這也引起大家的猜測「難道是和其他同事感情不好嗎？」個性低調的林煒，接受《中時新聞網》專訪時，也終於說出實情。

說起《花系列》，林煒有滿滿的回憶，尤其談起過往在《七夕花》中，與資深演員張晨光激烈打鬥戲，更是充滿感觸，雖然2人在戲裡是情敵，但戲外卻是感情超好的好哥們，尤其2人還曾經同住一個屋簷下，各種趣事不斷。

林煒和張晨光是感情超好的好哥們，2人曾經同住在一起，趣事不斷。 （圖／中時資料照）

林煒表示，當時他和張晨光都拍很多戲，他有一段時間借住張晨光家中，2個男人一起住在樓中鐘，林煒住樓上，張晨光住樓下，「我如果沒睡著一聽到他打呼，我就對他喊：『光哥、光哥』；然後我睡著了，換他喊：『林煒，不要再打呼了。』」2個人輪流在半夜打呼，就好像蟬在鳴叫一樣。

看似低調理智的林煒，也有當孝「子」的時候，流露出父子情深的一面。林煒提及有一次隔天沒班，半夜不睡覺在打電動，就是為了幫兒子獲得角色人物，「那個時候有世界盃足球賽，他（兒子）那個分數是我打的，遊戲打完了以後，他明天分數就有了，他就買到『梅西』，他就回去跟同學分享」林煒表示，這麼努力幫兒子獲得角色人物，就是希望兒子的心思不要花在電動上，只不過親眼看到林煒熬夜幫兒子打積分的畫面，這也讓張晨光驚訝不已。

林煒去(2023)年還親自出席張晨光兒子婚禮，顯示兩人好交情。（圖／中時資料照）

除了曾經同住的情誼之外，林煒去年還親自出席張晨光兒子婚禮，足以顯見兩人的好交情。雖然花系列停播多年，當年的主要演員至今依舊不定時聚會，但林煒卻總是缺席，被問到是不是和其他同事感情不好，他終於坦白自己的心境，「我不是不喜歡這些朋友，而是我不喜歡聊以前的事情，我不喜歡說，我哪一天那個時候怎樣怎樣，其實我的個性，不喜歡活在以前的世界裡，我要放眼明天跟今天的事情，所以不想去回到那個狀態。」

當前《七夕花》主要演員，林煒（左起）、席曼寧、張玉嬿及張晨光。（圖／中時資料照）

《七夕花》中，林偉與張玉嬿飾演夫妻。（圖／中時資料照）

林煒解釋為了自己避免墮入情緒循環之中，所以減少和老朋友互動，也強調自己個性低調，更是個「不回頭看」的人。「你往前走，永遠都是你今天努力、明天就會有，就會追著時間跑，我不會回頭看，我自己個人不太喜歡有太多私交，保留自己的私人空間，不太喜歡這麼多人踏進來。」