鄭茵聲在公視台語台、華視《勇氣家族》飾演陳亞蘭的小女兒，個性古靈精怪深受觀眾喜愛，卻因演出時，錯將自拍棒當成旗軍的刀子拿上台，遭到媽媽陳亞蘭嚴厲責罵，離家出走參加直播主徵選。上周劇情中，鄭茵聲因參加直播主比賽，被詐騙集團白雲、葉天倫脅迫繳交訓練費15萬，嚇得她趕緊傳訊息向家人求援。同劇演員也紛紛分享與詐騙集團交手的經驗。

劇中雙方周旋談判的劇情巧妙結合歌仔戲的審判橋段，媽媽陳亞蘭一登場便氣勢十足，輕鬆破解詐騙集團的話術，見對方仍然堅持索要費用，立刻大喊「來人啊！打電話給警察局！」林雨宣、鄭茵聲、洪毓璟高聲響應：「遵命！」嚇得白雲連忙打圓場。這場戲運用音樂及台詞，彰顯歌仔戲極具創意又不失教化人心的一面。陳亞蘭認為歌仔戲的故事中充滿忠孝節義，因此對社會大眾有許多正面影響。

林雨宣曾經接到詐騙電話，謊稱她買一本書訂成500本，要求她立刻退訂單並重新操作，林雨宣卻回答對方：「不用喔！你500本直接寄來，我可以送人。」對方聞言愣了一下：「確定嗎？500本！是500本喔！」林雨宣霸氣地說：「怎麼了？你覺得我買不起嗎？直接扣款就好了！」最後對方無話可回，還很有禮貌跟林雨宣說謝謝。

鄭茵聲則是國中時逛街，遇到保養品強迫推銷近萬元的保養品，聲稱可以治療痘痘，她坦白自己沒錢，對方笑裡藏刀地說可以分期付款，並讓她將商品帶回家使用。鄭茵聲回家之後因為負債而很緊張，並被父親識破，氣得帶著她去退錢，本來以為東西都買了不能退，沒想到對方一看到家長竟二話不說全額退款。

陳亞蘭劇中病倒，孩子們孝順陪伴。（圖／公視台語台、華視提供）

本劇以陳亞蘭的人生為腳本，她回憶父母身為歌仔戲團主，又要處理劇團事務又要兼顧家庭忙得不可開交，都是靠「歌仔戲」教小孩：「她們從戲裡學習忠孝節義，所以耳濡目染，對孩子的言教身教，都依照這個準則，所以你看我也沒變款（學壞）！」

劇中愛之深責之切的陳亞蘭，嘴上罵鄭茵聲「出去不要說是寶銀社的人」，但得知女兒離家出走，強忍身體疼痛，堅持親自出馬帶鄭茵聲回家，展現為人母親對孩子強韌的愛。這段戲使鄭茵聲相當捨不得，她自嘲是個很怕痛的人，沒辦法忍耐。

除了疼痛以外她也無法容忍休息時間被剝奪，曾經有一部戲連續一個禮拜，每天凌晨四、五點發通告去現場梳化，接著等戲等到半夜十二點、一點才能收工。她忍不住向公司反應這樣不只沒辦法休息，而且很浪費時間。