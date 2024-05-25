外媒5月初報導，義大利薩丁尼亞島一處濱海小鎮最近接獲一對德國情侶致函詢問今夏能否在鎮上天體海灘舉辦裸體婚禮，鎮長慎重考慮後決定向這對情侶發出邀請，不僅表達尊重天體主義者的立場，也視之為永續觀光重要商機。義媒周五（24日）報導，此事已獲當地政府批准，至少已有3對新人預定「裸婚」儀式。

美國《紐約郵報》、義大利網媒《義大利商業報》（Affari Italiani）本周報導，位於地中海的義大利島嶼薩丁尼亞大區西部有一處風景優美的伊斯貝納司海灘（Is Benas beach），長約6.43公里，旁有松林，多年來常有天體主義人士到此度假戲水，不過直到2022年才由奧里斯塔諾省（Oristano）城鎮聖維洛米利斯（San Vero Millis）指定為天體海灘。

鎮方邀請上述德國情侶到伊斯貝納司海灘舉辦裸體婚禮的消息傳出後，小鎮房價已見上漲。不少人紛紛洽詢甚至入手當地房產，又以熱愛薩丁尼亞島的羅馬居民為多，最搶手的莫過於能俯瞰這處海灘的房產。

Looking to get even closer to nature? Couples can now exchange vows at Is Benas, a beach on the coastal strip of San Vero Milis, in a clothing-optional ceremony. The catch? Brides are encouraged to wear a veil, for "traditions sake". #traveltimeshttps://t.co/HSvVJUi0u4 — traveltimes_ie (@traveltimes_ie) May 3, 2024

2015年擔任鎮長至今的泰德斯奇（Luigi Tedeschi）說，對於天體主義者來說，裸體與性無關，而是一種生活哲學：「對於喜歡與大自然親密接觸的人士而言，薩丁尼亞島是真正的天堂。」他說，在伊斯貝納司海灘，人們結婚時可選擇著裝或不穿衣服，「開放天體海灘是為了克服偏見，天體婚禮是重要的下一步」，如果其他人有意見，「路過不要停留，或欣賞海景也行」。

海灘婚禮在歐洲頗受歡迎，聖維洛米利斯與附近城鎮近年已成熱門結婚地點。鎮方開放天體婚禮的決定也包含對於觀光商機的厚望，薩丁尼亞地方媒體《薩丁島聯盟》（L'Unione Sarda）4月24日報導統計，全歐洲天體主義者估計多達2000萬人，其中50萬人住在義大利。

聖維洛米利斯鎮伊斯貝納司海灘風景美麗，馳名歐洲。

唯一不開心的可能是婚紗禮服業者，因為白紗禮服與西裝在天體婚禮派不上用場。《義大利商業報》報導，考量傳統意義，新娘必須佩戴白色頭紗，新郎必須佩戴領結。泰德斯奇對此表示，新人自行決定即可。

截至周五，至少已有3對外籍新人向聖維洛米利斯鎮預定舉辦天體婚禮。鎮方說明，伊斯貝納司海灘裸體婚禮目前僅具象徵意義，新人必須再到市政府出席婚禮，方具法律效力。

聖維洛米利斯鎮居民僅2500人，觀光暢旺的夏季會暴增至3萬人左右。

英國《每日星報》、美國有線電視新聞網月初報導，義大利有23處天體海灘，其中8處在薩丁尼亞島。泰德斯奇說，天體婚禮在義大利是破天荒頭一遭，鎮民沒人抱怨過天體氣氛，他遇過荷蘭觀光客光著身體吃早餐，「不過我們這兒的人並不全都如此」。有人開玩笑問他是否會穿衣服主持儀式，「這只是說笑而已，這個決定我們完全贊成」。

聖維洛米利斯鎮擁有全歐最美海岸線之一，也有原始山區與考古遺跡，居民2500人，夏天旅遊旺季會暴增到3萬人左右。薩丁尼亞大區多處城鎮的首長此前已提議打造裸體健行步道、飯店、度假村等設施，「天體」商機頗大。