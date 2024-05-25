大甲鐵砧山是台中海線地區著名的觀光景點，「桂花泉登山步道」為山腳連接至山頂雕塑公園的步道，吸引不少民眾健行。台中市觀旅局整建該步道，採用還原歷史工法，由專業團隊帶領在地民眾以卵石手作施工，全段1.45公里，預計11月完工。

「桂花泉登山步道」是鐵砧山主要景點之一，為鐵砧山山腳連接至山頂雕塑公園的步道；從步道上可眺望大安溪河谷及大安海濱景緻，景致優美，是遊客踏青的熱點之一。

觀旅局長陳美秀表示，去年向交通部觀光署爭取經費，以綠色低碳與生態共生為主軸，針對桂花泉步道進行整建，採用還原歷史工法的方式修繕，好漢坡路段則由專業團隊帶領在地民眾以工作坊形式進行。

團隊將好漢坡旁的水泥鋪面拆除，改採較自然、非水泥與透水性的卵石材質，兼顧將人工設施減量與提升步道自然性，並依現地條件配合既有保留的主踏石，使用自然堆疊方式為步道增加「護石」，以增加階梯寬度，希望與在地居民共創具地方記憶的生態步道。

觀旅局提醒，目前桂花泉登山步道施工封閉，由於工區常有材料吊運，民眾切勿通行以免發生危險，建議欲前往鐵砧山旅遊，可搭乘813副公車或開車至劍井、雕塑公園及忠靈祠等附屬停車場，由成功路上山。

觀旅局指出，桂花泉登山步道全段為1.45公里，預計11月完工，此次工程期望將桂花泉步道完整串連，營造各年齡層都適合健行的「全齡友善休憩步道」，供遊客感受當地的紅土地質、鐵砧山文學詩詞、鄭成功歷史、端午節相關的取水及採草藥文化等，感受鐵砧山在地豐富的生態及歷史文化特色。