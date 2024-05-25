立法院院會24日第三度審理國會改革法案，場外引來大批群眾抗議，預計28日將繼續處理其他條文。前立委郭正亮表示，場外的群眾不是重點，因為他們已經連續來2次了，都沒有衝場，所以他們只是來造勢而已，真正的重點還是在議場。他預言，28日如果民進黨堅定不讓國會改革法案過關，那一天恐會大亂。

郭正亮今(25日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，下星期二是國會改革法案最後一天，因為下星期五是行政院長施政報告，下午總質詢就開始了。如果民進黨堅定不讓國會改革法案過關，那一天一定會大亂。

郭正亮接著表示，場外的群眾不是重點，因為他們已經連續來2次了，立法院有4個入口，都沒有被衝場，所以他們只是來造勢而已。真正的重點還是在議場，現在只剩下12條法案，而且這12條都不能再增訂，理論上1條只表決4次，估計20分鐘，12條表決若順利，就是4小時。念法案大概45分鐘，之後做表決。所以理論上，大概下午5點應該會結束。

不過，郭正亮也指出，立法院從來是不可預測的，不知道民進黨會耍什麼賤招？比如立法院長韓國瑜是否能進得了議場、坐上主席台嗎？民進黨如果給你搞怪招去「汙損議場」，因為以前也發生過，丟水球、雞蛋、豬肝，搞得臭兮兮，就要清場洗滌，韓國瑜只好跟他們豁到12點。如果民進黨不用怪招，是會過的。