歌王陳奕迅近期舉行巡迴演唱會，昨（24）日他才完成演唱會第100唱的記錄，讓準備參加他接下來場次的歌迷更加期待；但今（25）日下午陳奕迅為晚間演出彩排後身體不適，親自到台上宣布演出延期，聲音沙啞地道歉，並眼眶含淚鞠躬，粉絲見狀也希望他能好好休息，很擔心他聲帶是否出狀況。

微博上瘋傳一段陳奕迅在台上聲音沙啞和歌迷道歉的畫面，他原定今明（25、26日）在杭州開唱，畫面中是演出前陳奕迅突然和工作人員一起上台，他哽咽沙啞地表示，他從來沒有這樣臨時取消演出，但因為醫師建議他聲帶必須休息，不得不做出這個決定，他也不斷和大家道歉。

陳奕迅開唱前發現身體不適，聲帶出狀況被醫師建議休息，他不得不臨時取消演出，在台上含淚致歉，並向台下觀眾鞠躬。（圖／摘自微博）

而陳奕迅今晚也在微博發文再度鄭重向歌迷致歉，他很抱歉害大家失望了，「不幸的事情是會發生的，我必須分享這個壞消息。我很想跟你們度過這三小時的時光，但醫生的建議是，我的聲帶必須要休息」；演唱會延期到27、28日，而主辦方也承諾，如有想退票的歌迷他們願意全額退款，另外也會補償從外地來看演出的歌迷住宿和交通的費用。

影片中有許多在現場的歌迷很心疼陳奕迅，也紛紛大喊「請好好休息」、「不用對不起啊」；陳奕迅貼文底下也湧入許多網友關心，「你的身體才是我們最在意的」、「身體最重要，好好休息，我們等你」、「我們都很愛你不要自責了」。而陳奕迅才完成第100場演唱會，突然爆出聲帶出狀況，粉絲也希望他不要太勉強自己了。