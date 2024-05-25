國會改革法案近日在立法院表決，有部分條文通過二讀，全部法案有待於下周二（28日）完成三讀完成立法。而民進黨支持者批評國會改革法案「沒有討論，沒有民主」，對此，有民眾將藍綠白三黨立委針對國會改革法案的發言紀錄，整理後公布，發現原來已經開過一次專題報告，三次公聽會，與兩次委員會，並且，民進黨委員的總發言時間，比藍白委員加起來還多了20分鐘9秒！

《不演了新聞台》臉書頁指出，國會改革法案在送出委員會之前，實際上在司法及法制委員會已經開過一次專題報告，三次公聽會，與兩次委員會。

《不演了新聞台》披露，任何人都可以在立法院網站上查到委員們的發言記錄，共計68人次，總長7小時8分39秒。其中：民進黨委員發言37次，共計3小時48分24秒。國民黨委員發言25次，共計2小時31分8秒。民眾黨發言6次，共計49分7秒。

4月1日，首次排審，民進黨就有：

沈發惠、鍾佳濱、柯建銘、陳俊宇、沈發惠、陳俊宇、莊瑞雄、鍾佳濱，與吳思瑤等人發言，其中沈發惠、陳俊宇，與鍾佳濱各發言兩次。

4月3日，首次公聽會，但因為地震，下午散會，民進黨也有：

吳思瑤、莊瑞雄，與鍾佳濱發言。

4月10日，第二場公聽會，民進黨計有：

鍾佳濱，與莊瑞雄發言。

4月11日，第三場公聽會，民進黨也有：

鍾佳濱、莊瑞雄，與蔡易餘發言。

4月15日，也就是 將法案送交朝野協商，民進黨連提40次散會動議那天，計有：

莊瑞雄、柯建銘、沈伯洋、李柏毅、吳思瑤、柯建銘、柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱、沈發惠、陳俊宇、莊瑞雄、柯建銘、鍾佳濱、沈發惠、陳俊宇、沈伯洋、吳思瑤、莊瑞雄，與賴惠員發言。

民進黨司法及法制本委員會的委員，每人至少發言兩次，柯建銘一個人發言四次，會議整整開了將近7小時。

《不演了新聞台》直言，民進黨委員的總發言時間，比藍白多數委員加起來還多了20分鐘9秒。然後明明藍白委員佔多數，加起來的發言時間還沒有你民進黨發言的時間多，然後呢？民進黨說「沒有討論」！