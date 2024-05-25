台9線蘇花公路158.6K下清水橋因0403花蓮大地震損毀，雙向交通一度受阻，經公路局搭建鋼便橋，現已開放5噸以下小客車通行，並持續拓寬道路，在經過1個月多努力施工下，工程進度超前，有望在30日開放大型車輛通行，原橋梁預計年底可完成重建。

蘇花公路現在管制路段，北端為仁水隧道北口，南端為崇德管制站，放行時間為早上06到08、中午12到13、傍晚17到19等3個時段，晚間19時過後夜間實施預警封閉管制直到早上6點才會開放。

蘇花管制區，遭車輛闖越進入，管制人員勸阻無效，只能無奈錄影蒐證。（圖／翻攝臉書以蘇花公路即時路況為主的平台）

沒想到居然駕駛在晚間7點過後，擅自移動管制封路的三角錐，直接開車闖進蘇花公路內，完全無視現場管制人員的阻擋，全程都被錄影蒐證，會交給相關單位處理開罰，隨後臉書社團《以蘇花公路即時路況為主的平台》就發文表示「就是有這些惡霸不守規定，今晚已經二輛車硬衝管制站，已錄影存證，不知道萬一被落石砸中，該救不該救。」

而網友看到網路社群的消息，紛紛留言表示：「好扯喔」、「希望被發現時已經是不需要救的狀態」、「多麼順暢～一路狂飆北上，有錢人就是不一樣」、「叫他自己爬出來吧」、「現場直接判定甭救了」、「都放棄治療了 那就放棄吧」。