「2024 hito流行音樂獎」頒獎典禮今（25日）在小巨蛋登場，被視為下月即將登場的金曲典禮前哨站，其中，入圍本屆金曲獎華語男、女歌手的Marz23、楊乃文及孫盛希，今晚提前同場拚人氣，問鼎金曲台語歌王的許富凱飆嗓再次令人陶醉，而被歌迷們視為金曲遺珠的王心凌、李千那及閻奕格等人，也輪番獻上精湛歌技，實力同樣令人讚嘆。

Marz23以《不遠處》首度問鼎金曲歌王，今以〈情勒〉、〈最美的風景〉組曲征服觀眾。問起入圍心情？Marz23直呼不真實，不僅老婆開心得難以置信，媽媽之前接到他的電話報喜訊，當時正和朋友在逛街的媽媽，更是驚訝得說不出話，停頓30秒回神後，立刻在街上跳起舞替兒子開心。

Marz23今年首度問鼎金曲歌王。（圖／陳俊吉、羅永銘攝）

Marz23今受訪謙虛說：「入圍對我而言滿震撼也是一種肯定，同時燃起更多音樂人夢想，Marz23都可以、大家一定也沒問題。」透露接下來要推出關於他兒子的新歌，該曲會收錄在TRASH樂團的新專輯中，緊接著TRASH也將舉辦大型演唱會。