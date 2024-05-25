戒指、項鍊、耳環等首飾，除了是穿搭小物外，也可能是昂貴的收藏品，但你知道這些小首飾有時候可能會造成不小的危險嗎？一名女網友分享，人跌倒的時候會反射性的用手去撐地板，手上佩戴的玉鐲很有可能被衝擊力道所破壞，導致尖銳的碎片刺進手腕，引起討論。

一名女網友昨（24）日在「Dcard」表示，有些人有戴玉鐲的習慣，雖然真的很漂亮，但其實人跌倒的時候會反射性的用手去撐地板，衝擊力道造成玉鐲破碎後，鋒利的碎片很有可能會直接刺進手腕處，她本人就曾遇過類似的狀況。

原PO分享，10年前某次摔倒的時候，自己就遇到佩戴的玉鐲出現破裂，碎片刺進手腕的狀況，當時手腕鮮血流個不停的畫面到現在仍記憶猶新，儘管母親很緊張的幫忙壓住傷口但仍血流不止，到醫院後醫師先協助消毒，「我記得醫生很用力的抓著我沖水，因爲我不斷尖叫+爆哭，傷口碰水好痛好痛好痛」。

「從那天起我痛恨所有的玉鐲，根本就是隱形殺人兇器！」原PO透露，10年過去她仍不敢去觸碰手腕上的傷口，儘管現在疤痕已經淡了很多，但也許是心理創傷的關係，一摸到還是會覺得很不舒服，「所以奉勸各位一句，千萬不要戴玉鐲啊」。

不少人看完後也貼出自己手腕的照片，說「超可怕啊，小時候上幼稚園也戴過兩三個品質比較不好的，開合跳和摔倒的前後都會打破」、「不小心跌倒也是跟妳傷到一樣的位置，還好去給醫生縫幾針就沒事了」、「跟你發生過一樣的事，痛到大哭，也是流很多血，但我運氣好沒有割到動脈」、「我也是…還三條疤」、「小時候摔破玉鐲，碎片直接插進動脈，血噴得像是兇殺案現場，後來留下三公分左右的傷疤，以及合不起來的小拇指」。

也有人認為「我覺得玉鐲就適合那種不用做家事的貴婦姊姊戴」、「不是玉鐲的問題吧？戴眼鏡也有可能破裂刺到眼睛啊？難不成也要叫人不要戴？可以提醒大家注意危險性，但直接勸導不要戴有點過頭了」、「玉鐲在我心裡是有錢的象徵，少奶奶那種不用幹活的在戴的」。