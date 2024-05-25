女星伊能靜和「哈林」庾澄慶的兒子「小哈利」庾恩利，日前從紐約大學畢業，離開校園後立刻飛往上海開工，不過，伊能靜忙於準備直播，來不及去機場接機，於是派7歲的小女兒前去，但伊能靜卻透露女兒在替兒子接機時哭了，讓伊能靜連忙安慰，高EQ開導讓網友一片讚好。

伊能靜23日曬出女兒到機場接小哈利的影片，畫面中女兒邊走邊緊抱哥哥的腰興奮問道：「哥哥你待多久？」小哈利想了想便回答：「我不知道，妳想要我待多久？」女兒立刻撒嬌，希望哥哥可以永遠待在身邊，兄妹互動十分可愛。

不過，小哈利因為有自己的行程，所以沒和妹妹一起回家，直到隔天才去伊能靜工作室探班，伊能靜也趁工作空檔也與兒子閒聊，偷偷爆料女兒在接機前後都哭了，女兒還說：「我只看到他10分鐘，他就走了，他為什麼不跟我回家？」充分展現對哥哥的喜愛。

伊能靜曝女兒接機小哈利實情。（圖／小紅書 伊能靜）

隨後伊能靜開導女兒，「哥哥沒辦法跟妳回家，而且哥哥有自己的生活，他是大人」，但小哈利似乎不介意，甚至向媽媽提議：「妳讓她到我這邊來。」讓伊能靜一聽高興喊道：「那你幫我帶一天，我放假啊太好了！」一家人感情相當好。

伊能靜曝女兒接機小哈利實情。（圖／小紅書 伊能靜）

影片曝光後，伊能靜與小哈利的互動引來不少網友大讚，「真的神仙媽媽，更多家庭的父母只會覺得你這麼大了，哥哥就是應該帶著妹妹去玩」、「伊能靜最厲害的地方是兩個孩子培養得很好啊，相親相愛」、「她好尊重她的孩子」、「小哈利跟妹妹的感情好好」、「媽媽都不用擔心兒子女兒的相處」。