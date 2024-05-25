智利當局本週六（25日）逮捕了一名消防員和一名林業官員，懷疑就是他們引發了今年（2024）2月在瓦巴萊索（Valparaiso）省觀光城市比納薩瑪（Vina del Mar）造成137人死亡的致命森林大火。

智利警方總監瑟納（Eduardo Cerna）在新聞發布會上表示，「今天我們對二月份在和瓦巴萊索（Valparaiso）引發火災的人發出了逮捕令」，比尼亞德爾馬位於該地區。當地媒體報導，這名消防員是一名22歲的男子，加入志願消防隊已有1年半時間。

不久之後，瓦巴萊索檢察官辦公室確認逮捕了第2名嫌疑人，他是負責撲滅森林火災和管理國家公園的國家森林公司（Conaf）的一名官員。這2名嫌犯於週六以縱火致死罪名羈押。

2月2日，在距離智利首都聖地亞哥西北約110公里的沿海城市比納薩瑪，幾處火災同時爆發。這場森林大火成為21世紀以來世界上第2致命的火災，由於風勢和熱浪助長，溫度達到約40攝氏度。

環境犯罪調查局局長納瓦羅（Ivan Navarro）表示，偵探們重建了被捕消防員在火災前、期間和之後的行為。

「我們能夠確定火災爆發的確切位置並找到引發火災的裝置。我們還確定了有第2人的參與，他被指控是縱火的主謀。他提供了製作這些裝置的知識，並告訴他確切的操作時間，以便火災造成更大的破壞。」

公共部門的調查人員發現，大火從瓦爾帕萊索港的佩紐埃拉斯湖（Lake Penuelas）附近的小範圍火災開始，熱風迅速蔓延了火焰。檢察官奧斯桑登（Osvaldo Ossandon）表示：「大約有4處起火點，彼此距離相等。」

他說，在其中一名嫌疑人的家中發現了用來縱火的材料。調查人員還在調查其他縱火事件的潛在聯繫。

比納薩瑪市市長馬卡雷納·里帕蒙蒂（Macarena Ripamonti）說：「我們所有人都知道這是一次蓄意攻擊。今天我們可以確定這一點。」