江西省25日兩地發生意外，新餘花鼓山煤業山南井發生煤礦安全事故，3人遇難。贛州市一輛公車在圓環迴轉時撞破圍欄，衝跌入地下一層露天平台，造成9人受傷。

大陸央視新聞報導，公開資料顯示，江西省新餘市花鼓山煤礦前身江西省花鼓山煤礦，始建於1958年，2008年被新餘市中級人民法院宣告政策性破產，2009年6月新公司掛牌成立，是新餘礦業公司主力礦井。

封面新聞報導，網友25日發消息稱，江西新餘花鼓山煤業山南井發生窒息事故，3人遇難。大陸國家礦山安全監察局江西局（江西局）確認3人遇難，「事故調查處的人已在現場」。

公開資料顯示，江西省新餘市花鼓山煤礦前身江西省花鼓山煤礦，始建於1958年，2008年被新餘市中級人民法院宣告政策性破產，2009年6月新公司掛牌成立，是新余礦業公司主力礦井。

封面新聞報導，江西局表示，「事故調查處的人已經在現場，資訊已經作了報送，具體情況還要跟現場聯繫，值班室還沒有得到，後續怎麼做領導已經在安排，事故調查報告都會公布。」

據微信公眾號「贛州公安」25日消息，江西省贛州市公安局交警支隊5月25日發布警情通報：2024年5月25日16時48分，49歲李姓司機駕駛車內載有12名乘客的公車，行駛至贛州市章貢區文清路南門口轉盤處，車輛失控衝破轉盤圍欄，墜落至地下一層露天平台，致車內9人受傷，多為磕碰和刮擦傷，傷者已送醫院救治，均無生命危險。目前，事故處置工作正在進行中。