陳嘉樺（Ella）25日力挺2024 hito流行音樂獎頒獎典禮擔任頒獎人以及特別演出嘉賓，更首跳新歌〈復仇大任〉、〈Hot Like Chili〉，時隔九年發行第二張個人專輯《BAD HABITS》，這期間Ella不僅在心境上獲得了成長，在工作上也屢創佳績，不論是票房秒殺的大型演出「艾拉秀」，亦或是在「乘風2023」奪得總冠軍，再到她主演的電影《聽見歌再唱》取得突破八千萬的票房佳績，她始終堅持為觀眾帶來優質的作品。

Ella在策畫絕對音樂特別表演時，帶領40位舞者組成Chili幫，大跳「熱辣Chili秀」，在彩排時就讓工作人員直呼精彩，為了這段「樺」麗大秀，Ella敬業且認真地苦練長達兩個月，開玩笑說比她自己的演唱會還認真，但心裡想的就是為了滿足歌迷對她的期待，代價就是每天排練完回家就全身腰酸背痛。

在演唱〈Hot Like Chili〉時，Ella在台上呈現換裝秀，帶有非洲節奏感的電子流行樂，加上火熱的Reggaeton元素，Ella以高難度的演唱技巧將舞曲以帶有旋律的rap來詮釋，讓小巨蛋全場嗨翻。