金曲台語歌王許富凱25日在「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」台上賣力熱唱，他以專輯《五木大学》一舉入圍第35屆金曲獎的年度專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳台語男歌手獎三項大獎，而他與血肉果汁機合作的〈伊的身邊已經有別人2023〉，等於是金曲歌王與金曲最佳樂團的雙金組合跨界合作，也讓該首歌獲得最佳單曲製作人獎入圍肯定。

許富凱也在舞台上演唱〈No Love Hotel〉、〈運將的後照鏡〉組曲，唱出與新世代產生共鳴的人生歌謠。今年第8度入圍「金曲獎最佳台語男歌手獎」，今天身穿一襲深V西裝，還不小心露出穿著紅內褲，他笑說到金曲獎前每天都會穿紅內褲討好兆頭，過年時已買15件紅內褲替換。

這次入圍本屆金曲入圍年度專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳台語男歌手獎，他坦言最想奪下「最佳台語專輯獎」，也提到有聽過其他入圍者專輯，他自認專輯概念很完整，今年也有望再奪下第二座台語歌王，但也看好台語新人鄭平，「鄭平滿有得獎機會，他入圍很多項。」並透露金曲獎當天將會隨身攜帶病逝的父親留給他的遺物當成幸運物，「爸爸有留給我信件、戒指，我會選一個放在身上。」