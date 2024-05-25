韓國瑜周末外出走走 發文喊蓄積能力再出發 @ChinaTimes

立法院院會24日第三度審理國會改革法案，面臨場外挺綠群眾聚集，場內民進黨喧鬧抗議，總算二讀通過國會聽證調查權。而立法院長韓國瑜25日也趁周末，和家人外出走走，平靜心情，自省整理，蓄積能量再出發！

立法院院會24日第三度審理國會改革法案，場外挺綠群眾聚集，場內民進黨則是抗議，秩序陷入混亂。最後在經過整天的喧鬧聲中，二讀通過國會聽證調查權。

值得注意的是，國民黨與民眾黨共提的修正動議已二讀完畢，預計28日繼續處理其他條文，包括增訂刑法專章藐視國會罪，立法院正副院長選舉改記名投票。預計28日當天，國會五法亦即《立法院職權行使法》、《刑法》、《立法院組織法》、《立法委員行為法》、《立法委員互選院長副院長辦法》等將闖關三讀。

由於下周二還要面對國會五法闖關三讀的大挑戰，立法院長韓國瑜在周末利用難得的假日空閒時間，與家人外出走走，「蓄積能量再出發！」

韓國瑜在臉書寫道，「假日出外森呼吸，週末和家人外出走走，平靜心情、舒緩工作壓力，讓自己自省整理，蓄積能量再出發！」