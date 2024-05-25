全國身心障礙國民運動會於25日起至28日一連4天，在南投縣農工商會館中心展開，25日下午舉行開幕典禮，大會籌備會召集人縣長許淑華做為東道主，舉行一場盛大的米食饗宴，隆重款待來自全國各縣市、中央單位及裁判等貴賓，盡地主之誼。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

全國身心障礙國民運動會於25日起至28日一連4天，在南投縣農工商會館中心展開，25日下午舉行開幕典禮，縣長許淑華亦為大會籌備會召集人，除到場為4千多名選手們加油打氣，並舉行盛大米食饗宴，隆重款待來自全國各縣市職隊員，讓大家飽餐養足精神、挑戰賽事，展現南投縣地主之誼。

在營北國中「舞龍隊」及南投埔里在地的「薪傳舞蹈團」表演下，引領運動員進場，為期4天賽事，共來自21縣市、4102名選手，同場競技，互相交流；今年運動會共分4種障礙類別，包含肢體障礙、視覺障礙、聽覺障礙、智能障礙，共16項競賽，在18個競賽場地進行賽事，除南投縣外，另納入桃園及台中2場地。

今年賽會精神主軸為「尋根」、「溯源」、「愛流傳」，以日月潭象徵南投的根源精神，傳承民國63年由前台灣省政府教育廳主辦首屆身心障礙國民「仁愛運動會」精神，經歷50年後，南投縣在113年首度承擔使命，延續初創之心，讓平權運動精神持續流傳，傳達「樂在南投、宜居城市」的賽會意象。

許淑華並邀總統教育獎得主黃偉峻擔任代言人，他曾獲得包含第70屆南投縣適性體育運動會特奧滾球冠軍、109年及111年的全國身心障礙國民運動會特奧輪鞋競速4ｘ100公尺接力組冠軍，這次盼爭取最高榮耀；運動員宣誓選手蔡承恩，今年首次代表南投縣參與地板滾球競賽，訴求勇不放棄的奮戰精神。

米食饗宴包括竹山蕃薯包、鹿谷竹筒飯、信義石板烤肉及現場烹煮的南投意麵等；另草屯創意米麵包、名間山藥油飯、埔里的筊白筍泡麵等，由各鄉鎮市在地食材結合創意而成的料理，當天匯集現場呈現給所有嘉賓，讓大家吃得津津有味。24日至28日的午宴，設計南投特色小吃、梅子主題、竹筍主題、茶葉入菜及原住民風味餐等及特色茶點。

許淑華表示，全障運共18個競賽場地，為讓與會的隊職員及縣民感受運動氛圍，特別推出「樂在南投-蓋章集點」摸彩活動，民眾到各場館觀賞比賽為選手加油，集滿6個場地戳章兌換摸彩券，即可在5月27日參加摸彩，獎品豐富有65吋液晶電視、名牌筆電、ipad平板電腦等大獎，歡迎大家一起來共襄盛舉。