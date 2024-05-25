金曲樂團麋先生MIXER、樂團告五人去年分別推出專輯《都是浪漫害的》以及《帶你飛》，身為同門好友的兩團更是雙雙入圍第35屆金曲獎，呼聲極高的他們將共同競逐最佳樂團獎，吸引各界高度關注。

在一年一度的「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」中，麋先生和告五人也各自奪得多項大獎，為即將來臨的金曲獎增添好兆頭！麋先生獲得「hito年度大躍進」、以〈壞蛋〉拿下「hito電影主題曲」，專輯《都是浪漫害的》則被選為「2023 Hit Fm年度十大專輯」；告五人以專輯《帶你飛》與同名歌曲〈帶你飛〉入選「2023 Hit Fm年度十大專輯」及「2023 hito年度十大華語歌曲」，更斬獲「hito冠軍王」、「hito進榜最久歌手」、「hito樂團」共5大獎項。

麋先生上月以宇宙人演唱會嘉賓之姿站上小巨蛋，今（25日）再次登上小巨蛋舞台，帥氣演唱〈壞蛋〉、〈笨蛋〉精彩情歌組曲，讓全場觀眾沈浸在麋式搖滾的氛圍中。而甫獲第35屆金曲獎最佳樂團提名的麋先生，被問及金曲當天會帶幸運物同行？聖皓笑答一定會帶水晶。

麋先生下個月也將再度來到小巨蛋，他們近期以每月1次的高頻率現身在這個極具指標性的場館，不僅讓麋先生感到有些不可思議，也讓歌迷更加期待麋先生能「攻蛋」成功！回想去年發行專輯至今，5位團員直呼：「我們都跟『蛋』滿有緣的。」從專輯中的2首歌〈壞蛋〉、〈笨蛋〉，到近期頻繁登小巨蛋舞台，他們說：「對這個地方越來越熟悉了，希望未來我們能在這裡辦自己的演唱會。」