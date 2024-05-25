大陸網上流傳一段影片，有位短裙女子在商場，不明原因和一旁穿粉色衣服男子起爭執，並且越吵越生氣，還氣到直接跺腳，然而，女子疑似腳滑，不慎一屁股坐在地上，但女子似乎不覺得疼痛，還在地板上打鬧，一會坐著一會躺地板，並用雙手用力捶打地板，淡粉色衣服男子仍站在一旁雙手擺背後冷眼看待。

從影片中可見，在大陸的某商場內，有名短裙女子穿著可愛服裝、揹著達菲熊造型包包，和一旁穿著粉色上衣男子發生糾紛，女子氣得對著男子比手畫腳後，突然雙腳大力剁地，疑似腳滑不慎整個人跌落在地，然而，女子仍然在地上哭鬧，雙手用力地打著地板，還時躺時坐在地板上，但該名男子則是雙手放在背後，站在一旁不理會女子的哭鬧。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「她還覺得自己是個大寶寶」、「沒有公主命就別有公主病」、「她可能還把自己當小孩子看待」、「這女朋友還能要嗎？」、「這就是一個巨嬰」、「不丟人嗎？」、「我很好奇為什麼剛好拍到了呢？是擺拍嗎？」、「她覺得自己還是小孩子」、「那一屁股坐下去，骨頭不疼嗎？」。