天團五月天近日在北京鳥巢開唱，25日主唱阿信突然在演唱會途中提到經典歌曲〈倔強〉，坦言〈倔強〉是從《時光機》專輯裡淘汰出來的一首歌，沒想到這首歌卻能陪伴大家10餘年的時間，轉眼間台上5人也變成40歲中年男子，讓阿信哽咽感謝歌迷的支持。

阿信說到，沒想到〈倔強〉會帶領他們走過世界各地，距離創作《自傳》專輯時，這首歌也已經過了10多年，「五月天從20幾歲的小伙子，轉眼間變成40幾歲和你們一樣有著煩惱，肩上有著重量的中年男生，其實我常常問自己，如果我們遇到某些事情的時候，還有辦法像20幾歲時候的自己背上總是長著一對翅膀，想去哪裡就去哪裡，想做什麼就做什麼，我真的沒有答案」。

所以當他在創作《自傳》時，他想寫一首可以對應〈倔強〉的歌，「我知道在過去這段時間以來，有很多的人在保護著我們，在捍衛著我們，我也知道一直以來有很多人為了五月天流下了眼淚，其實那是我最捨不得的事情，因為身為一個樂團，或者說是你們某一種偶像，總希望帶給你們的是希望、快樂、信仰」，最令他心疼的是流下眼淚的歌迷們，於是〈頑固〉誕生了。

在全場一同合唱完〈頑固〉後，阿信接著說，也許愛過的歌曲有天再也不聽了，也許在未來的某天歌迷會離開五月天，「但是請相信我、怪獸、瑪莎、石頭、冠佑，我們會一直在這裡等著你回來，在那之前我想說我們會不時的，不時的，突然好想你」，阿信的感性談話令大批歌迷聽了都哽咽。