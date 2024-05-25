大陸今年荔枝產量腰斬部分品種全軍覆沒。圖為海南紅明農產品（荔枝）交易中心工作人員搬運荔枝。（中新網資料照）

中國新聞網25日報導，今年大陸荔枝比去年貴，北京一消費者反映：「某線上平台，去年10元（人民幣，下同，約合新台幣44元）左右一斤（500公克）的妃子笑，今年賣到了13.6元一斤。」

北京市西城區一家超市，妃子笑荔枝賣到了19.9元一斤，相較往年同期價格高；豐台區一家大型超市荔枝促銷11.98元一斤，已是近期最低價，已售賣一空。主因是大陸荔枝產量幾乎腰斬。

部分生鮮平台上，常見的妃子笑荔枝每斤在14元至20元之間，白糖罌荔枝價格更高，每斤多在20元以上。

即使是在荔枝主產區之一的廣東，荔枝價格也較往年走高。

家裡有荔枝園的廣東茂名人李軍（化名）發出的商品鏈結上，新鮮白糖罌荔枝3斤售價78元，這樣價格去年可買到5斤。

不過，在廣東、廣西等地，部分消費者買到了每斤10元以下荔枝，但品種多以妃子笑和白糖罌為主。

對於市面上荔枝價格，北京新發地市場分析師劉通表示，現在普遍售賣的妃子笑品種，價格上還不算高。受天氣因素影響，部分產區尤其是中晚熟品牌，荔枝開花受到影響，上市後價格預計會比往年同期要高。

中新網報導，大陸國家荔枝龍眼產業技術體系首席科學家、華南農業大學教授陳厚彬詳細說明天氣因素對於荔枝產量的影響。

廣東、廣西是大陸最重要的荔枝產區。陳厚彬表示，就這兩個產區來講，去年冬天低溫來的比較晚，12月中旬才有第一波冷空氣，第二波冷空氣是在1月底。中晚期品種成花誘導的有效期應該是在1月中旬之前，這也意味著，對於中晚熟品種來說，低溫不夠。

但不同地區情況也有不同。陳厚彬分析，比如，海南的主栽品種是妃子笑，受益於其技術模式，成花較好一些。雲南、四川、福建等地低溫是足夠的，荔枝成花普遍也比較好，產量也相對正常。

此前，大陸國家荔枝龍眼產業技術研發中心基於成花情況預測，今年大陸荔枝總產量178萬噸，比去年減產45.94％。其中，廣東、廣西荔枝減產幅度較大。黑葉、懷枝、桂味、糯米磁、雞嘴荔等中、晚熟品種減產幅度達60％至80％。

中新網調查發現，李軍等果農也提到，由於天氣不好，家裏荔枝產量大幅減產。有果農還表示，桂味、糯米磁基本「全軍覆沒」。

減產導致產地價走高，考慮到人工、運輸等成本以及儲存損耗，最終到達外地消費者手裡就是層層加價的荔枝。

而在荔枝產量變動背後，有一個因素也被頻頻提及，即「大小年」。

陳厚彬提到，有著上千年歷史的荔枝自種植起就表現出明顯的「大小年」，基本每4到5年就會表現出一個「大小年」的周期。

去年是荔枝生產的大年，因此很多人認為，這會導致荔枝樹體消耗過多，一定程度上導致今年荔枝開花率較低。

在「大小年」上，陳厚彬認為，最近幾年，果農管理技術水準提高了很多，科技培訓工作應該也做得很好，所以主要還是因為特殊的天氣情況。

最近，成熟的越南荔枝從口岸進入中國市場。但陳厚彬也提到，從往年看，由於進口總量相對較少，所以保證荔枝的供應還是得靠大陸國內。

在陳厚彬看來，基於荔枝的特殊性，每年都要把荔枝的生產當成小年來管理。在對荔枝生產的認知上要提升，要多運用技術環節，嚴格按照技術管理方案去執行。

大陸央視報導，25日從廣西靈山縣瞭解到，受異常天氣影響，今年靈山全縣荔枝總產量面臨罕見減產。

靈山全縣荔枝種植面積約42萬畝，2023年年產量為18.83萬噸。由於今年年初天氣異常，不利於荔枝掛果。目前，早熟品種保持了與去年相當的產量，但中晚熟品種掛果甚少，尤其是靈山主打的「桂味」和「香荔」等晚熟品種面臨罕見減產，全縣荔枝總產量預估僅約10萬噸。