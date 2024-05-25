大陸解放軍「聯合利劍-2024A」環台軍演，進入第二天，東部戰區發布最新影片，大陸的南通艦在台灣海峽與台灣的鄭和艦相遇，兩艦距離僅有1公里。前空軍副司令張延廷表示，兩艦距離1公里，若拿望遠鏡去看，裡面的人可看得一清二楚。另外，共機在座艙罩上貼五星旗，與中央山脈同框，大概距離20海浬。

張延廷25日在中天《前進戰略高地》節目中表示，這一次重點在海空權，兩岸兩船艦距離1公里，我看你、你看我，1公里很近，尤其海上沒有任何障礙，可說非常近，拿望遠鏡去看，裡面的人的動靜一清二楚，所以海權方面，是對岸船艦抵近。

張延廷接著表示，空權方面，共機在座艙罩上貼了五星旗跟軍旗，背景是中央山脈，大概距離20海浬。照片應是下午拍的，山上的雲已經起來了。還有太陽的位置也不一樣，這時太陽位置在西邊，所以照得比較清楚。共機飛行員應有設計要這樣拍的，剛好太陽在西邊，剛好站在太陽的一方照像，旗子則剛好貼在那一側，這時是由北向南飛，中央山脈在左側，飛行員則是向左邊拍。