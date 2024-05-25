立法院三黨24日討論國會改革法案並進行二讀表決，立法院外則聚集上萬群眾。對此，前立委郭正亮質疑，群眾真的在討論國會改革嗎？前立委蔡正元也笑稱，他們看到「林20萬」的榜樣在那邊，每個人都想要效法。郭正亮披露，上台演講的人，每個人還要介紹他是某個單位的某某某，幾乎都在講抗中保台！

郭正亮25日在《中天辣晚報》質疑，群眾為什麼會來？真的在討論國會改革嗎？上台講話的，不是罵黃國昌，就是在抗中保台，不然就說國民黨被收買，都在講這些。

郭正亮也問，民進黨立委在議場內有在討論國會改革嗎？都在罵國民黨及民眾黨立委！民進黨根本不是要討論國會改革，他們就是不要讓藍白提案過關。

郭正亮提到，立法院如何運作關賴清德什麼事？以為藍白沒有群眾？他們是克制自己沒有動員，退伍軍人協會4點就到現場，後來被勸退，南部有人要包車上來，都被勸阻。

郭正亮直言，難道國會政治要搞成群眾拚場？民進黨立法院表決輸了，就動員群眾抗議，也不敢衝場，衝場就由警政署自己善了！他笑稱，佔領立法院很好啊，國民黨就去郊遊，不用審預算了！

郭正亮推測，一定有人介入，要求不要衝場，甚至衝場就除名。如果散兵游勇要衝，就會有人去勸說。所以周二、周五只是在擺陣，皮鞋穿8年，回憶一下穿草鞋的日子。

蔡正元也戲稱，他們看到「林20萬」的榜樣在那邊，每個人都想要效法！郭正亮透露，難怪上台演講的人，每個人還要介紹他是某個單位的某某某，幾乎都在講抗中保台！