為響應全球行善日，社團法人高雄市志願服務協會25日於高雄市中央公園舉辦「全球行善日~由台灣領航為世界祈福」活動，邀請社會局長謝琍琍及高雄市民參與行善活動，且同步與全球行善日總部執行長凱南．羅比諾視訊連線，接著以彩妝遊行嘉年華會的方式繞行高雄市區，宣掦「全球行善日」的理念，將台灣為世界祈求平安幸福的訊息，直播到世界各地。

響應全球行善日，25日高雄中央公園舉辦「全球行善日~由台灣領航為世界祈福」活動。（圖片來源：高雄市社會局提供）

凱南．羅比諾在全球各地宣揚行善理念，他肯定高雄市公部門對於行善日的支持與行動，讚揚高市志工服務量能，期盼未來全台各地皆可一同響應全球行善運動，讓行善精神不分國界。

響應全球行善日，25日高雄中央公園舉辦「全球行善日~由台灣領航為世界祈福」活動。（圖片來源：高雄市社會局提供）

響應全球行善日，25日高雄中央公園舉辦「全球行善日~由台灣領航為世界祈福」活動。（圖片來源：高雄市社會局提供）

彩妝遊行嘉年華會遊行隊伍自高雄市立雄商大門口出發，步行前往中央公園，期待藉由參與大眾彩妝遊行的方式宣揚行善的理念，並透過直播將臺灣為世界祈求平安的祝福傳遞至各國。活動現場邀請非營利組織及慈善團體等提供參與民眾音樂饗宴、奉茶等多項活動，並經由披掛「台灣行善大使」肩帶，傳遞行善精神，讓市民一起感受行善的影響力。

全球行善日是2007年由以色列RUACH TOVA(良善精神)非政府組織發起，2011年設立國際行善日世界總部，將其推廣至國際，每年擇1日邀集世界各國共同響應行善精神，邀請大家一起做好事，透由「分享愛」的精神，對家人、朋友及社會傳遞快樂的訊息，促使「行善日」漸成為重要的國際運動，也成為志願服務推廣的動能，至今已有多個國家共襄盛舉。

局長謝琍琍表示，響應行善日活動，讓世界看到臺灣的美好，讓我們的社會能夠充滿陽光與溫暖，深信每一個善行義舉都能讓生活注入色彩，使世界充滿更多的正能量。透過行善日眾人匯聚的時刻展現「善的力量」，並讓市民朋友願意投入參與公共事務，並對社會、環境、生存、人權等各層面議題予以更多關注。

她強調，目前高雄市志工人數已達11萬餘人，志工為民服務的精神隨處可見，各類別的志工投入志願服務不遺餘力，如社會福利關懷服務、社區環保志工協助愛護環境宣導、學校導護志工服務等，協助政府機關或民間團體完成各項福利服務，使社會處處充滿溫暖及正能量。邀請全民一起做志工，用心關懷社會，用愛照耀社會，用行動點亮你我的生活，期望更多人加入志願服務的行列，讓行善的理念能夠廣為人知，讓行善的精神能夠生生不息。