日本桌球天后福原愛和台灣桌球好手江宏傑2016年在東京登記結婚，兩人當時愛的濃情蜜意，被封神仙眷侶，未料婚姻維持5年就告吹。最近私人教練湯媛媛曬出福原愛私下影片，可見湯媛媛突然掏出一只大鑽戒，福原愛立刻嬌羞伸手，下秒嚇到倒退說：「看到不好的畫面」，搞笑婉拒求婚。

湯媛媛過去曾擔任福原愛的私人教練長達10年，兩人感情好到有如親姊妹，因天天朝夕相處成為好閨密，福原愛宣布離婚後，湯媛媛更是主動向福原愛伸出援手，還嗆江宏傑行為有如「趕盡殺絕」。近來福原愛轉行當直播帶貨主播，湯媛媛全力相挺，先前520，湯媛媛更曬出影片寫下：「520也要工作的愛醬」。

福原愛見到大鑽戒反應曝光。（圖／翻攝自湯媛媛Risa微博）

片中可見福原愛穿著襯衫、長裙，湯媛媛稱讚說：「愛醬，妳現在是知性的女人欸」，福原愛笑說：「我現在就是上班族」，湯媛媛接著說：「但是看到一個東西妳還是會變成小女人的」，隨後亮出大鑽戒道具，福原愛便開心伸出手說：「娶我嗎？唉喲！看到了什麼不好的畫面」，笑稱還是有陰影，頻頻倒退，湯媛媛稱讚她：「好會演喔！我已經把奧斯卡小金人的獎座給妳準備好了」。

福原愛最近積極經營直播帶貨。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara小紅書）

福原愛最近投入事業，拍了多支影片努力經營小紅書直播帶貨的工作，主因是她3月在東京招開記者會，宣布和前夫江宏傑和解，官司落幕，而她先前被負面新聞纏身，被推測和解主因就是為了工作，但她原本想爭取2024年日本富士電視台巴黎奧運球評工作，確定由石川佳純擔任，讓她只能更將重心放在精進帶貨工作，至於是否會考慮再婚？她接受《看看新聞》專訪時回應：「我嗎？再一次婚姻看緣分吧，我覺得這個東西誰也說不準」。