帶著淺淺的招牌笑容，台北市副市長李四川展現「川伯」特有的親和力，這一個月來「403」花蓮強震餘震不斷，他心繫南機場老舊公寓安危，直言居住安全比居住正義更重要，沒有居住安全，什麼都不用談！

4月3日花蓮發生規模7.2地震，台北市受強震波及，市府湧進逾兩千案申請建物勘查，其中南機場老舊公寓災損嚴重，立即判為紅單危樓。勘災的同時，市長蔣萬安隨即宣布台北市進入「大都更時代」。

台北市要全面推動都更，首當其衝卻是面對外界的質疑聲浪、長久存在的難題如何解決？李四川在接受《財訊》雙週刊專訪時坦言，進入大都更時代確實是一個口號，但口號不只是喊一喊，更深一層含意無非是要讓民眾明確知曉，台北市都更這一條路，無論如何都要繼續往前走。

一場強震 震出老屋危機

李四川出身自台北市工務基層，歷任行政院祕書長、國民黨祕書長，更集台北、新北、高雄三都副市長資歷於一身，被封上最強副手的稱號。上任台北市副市長一年多來，他完成大巨蛋啟用的最後一哩路、大直基泰坍塌親上陣線指揮。

面對因震災而討論得沸沸揚揚的都更議題，李四川直言，即使沒有花蓮強震，無論哪一任市長上任，都市更新都是台北市政不能迴避的課題。目前，台北市逾30年屋齡的老屋高達7成，超過四十年老屋數量達46萬戶；「當然，不是老房子都要都更，主要考量是921大地震前建物，以現今建築標準來看，是不符合耐震安全，就是有都更重建的必要性。」

不過，李四川不諱言對《財訊》雙週刊表示，「一坪換一坪」是台北都更最大的魔咒。議會上，面對議員逼問：「你再說一遍，能不能一坪換一坪？」李四川仍是篤定地回應：「台北市沒辦法每個地方都能夠一坪換一坪。」

許多人認為市政府何不順應民意，提高容積獎勵，滿足民眾一坪換一坪的需求；李四川則反駁：「這跟現在台灣貧富差距拉大，就要求央行多印一些鈔票一樣沒有道理。」李四川解釋，提高容積是稀釋地主的土地，取得可興建的容積，根源在於房屋立地條件和地主土地持分，「如果這一點市民沒辦法認同，都更真的很難推動！」

文章來源：財訊雙週刊