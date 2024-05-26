統計全台2024 Q1買賣移轉棟數，台南市以6,865棟，年成長率近4成，年增率居六都之冠。有在地網友詢問台南大樓「哪裡還有2字頭？」，信義房屋台南民生店協理張榮表示，近年來不少北部退休客、民宿投資需求者前來台南找尋合適物件，台南主要房市熱區，如中西區、北區、東區、安平區等房價都比較高，但若選擇南區單價會相對親民，高CP值更適合小資首購族。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，台股創下2萬點新高、新青安、通膨預期，帶動房市買氣攀升，根據實價登錄數據，屋齡5年內台南市（安平、東區、北區、中西區）電梯大樓平均單價約為每坪33萬元，快速攀升的房價漲幅，也讓在地客戶向外找尋相對低價的親民區。

張榮分析指出，雖然過去台南人多因南區有安平工業區、殯儀館、機場，三項嫌惡設施而敬而遠之，但隨著近年其他鄰近行政區房價漲幅過快，加上位於中華西路一段、新興路口的鹽埕段「商八」開發案已規劃接近尾聲，碳佐麻里餐飲商城陸續招商中，隨著開幕在即，今年底即將開幕的南台灣最大誠品生活，也即將於此區旁拓點，不少在地人看好南區未來發展，已早早開始看房，物色適合的物件。

張榮表示，若有意在南區置產，且預算有限的首購族，可參考總價不到千萬的國宅物件，如大林新城國宅或新興國宅，約2字頭即可購入，新興國宅的電梯大樓室內坪數甚至可達到30-35坪，若與其他區域相同總價物件，室內坪數可能只有20-25坪。張榮補充表示，雖然國宅產品價格親民，但新興國宅靠近安平工業區，建議可以花點時間前往物件周圍逛逛，確認工業區是否帶來生活上的不便。