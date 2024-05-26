從太陽能起家，到如今蛻變為循環經濟永續投資商，雲豹能源憑藉著敏銳的商業嗅覺、強強聯手的經營策略，打造出高仰角的營運成長曲線。

全球能源轉型當道，台灣也在二○一七年《電業法》三讀通過後，正式打開電力市場的大門，產業迎來全新賽局，從有意尋求轉型的老字號大廠，到挾著集團資源的小金雞，都可見各企業想分一杯羹的企圖心。而這當中，更有不少全力進軍的新創公司，是值得投資人關注的後起之秀。

「三年內期望營收能突破百億，並以成為領導品牌為長期目標，在淨零這條路上有所貢獻。」其中，有著「綠能界波克夏」之稱、二○一六年成立的雲豹能源就是不容忽視的亮眼新星，預計第二季轉一般板上市，有望成為國內首家創新板轉一般板上市的企業。

雖說僅成立短短八年，但雲豹已成就多項產業里程碑。指標性案件包括打造全台最大的台南北門漁電共生案場，該案場整合了一七○公頃的魚塭、發電量可達一二八ＭＷ，且幾乎九成以上的發電量是與企業千綠電售電合約；值得一提的是，這不僅是Google在台灣買的第一度電來源，也是光儲台灣第一個上線的案子。另外，在宜蘭開發建置兩個一○○ＭＷ（百萬瓦）的儲能案場；離岸風電台灣隊的風場Formosa 4獲配四九五ＭＷ等，亦都是雲豹能力的展現。

去年獲利翻倍增長

不僅如此，子公司天能綠電也有好消息，根據國家再生能源憑證中心所發行憑證張數統計，累計今年一月至五月二十日止，所發放太陽光電之綠電憑證數量將逾五·一萬張，市占率達二八．五八％，穩居國內售電業龍頭寶座。而目前累計簽約企業客戶之用電場所已超過百處，知名客戶如半導體大廠美光簽訂了七年五億度的合約，另，電動機車大廠Gogoro、玉山銀行等也都是長期合作對象。而二十日亦再傳出捷報，與封測龍頭日月光投控展開為期二○年以上、共超過四○億度綠電售購合作。今年，公司也訂出目標，期望至年底累計綠電轉供簽約量達一五○億度。

進一步攤開財報來看，繼二二年ＥＰＳ一舉衝過四元大關後，雲豹二三年再締造新紀錄，營收與獲利雙雙創下歷史新高，尤其獲利呈現翻倍增長，合併淨利年增一一六％，帶動ＥＰＳ年成長達一一八％，繳出八．七七元的高水準表現。究竟一家沒錢、沒名更沒有富爸爸背景的新創小公司，是如何打造出如此龐大的綠能版圖？

話說從頭，秉持著對地球、對下一代好的信念，雲豹最初就鎖定了再生能源產業，並選擇門檻相對低的太陽光電作切入點。然而剛起步總是困難的，由於開發案場會涉及土地利益，因此需廣泛與地主、養殖戶溝通。「這個產業溝通很重要，也因為我們對承諾的事達成率高，因此逐漸取得大家的信任。」雲豹能源總經理趙書閔分享，在大家對雲豹尚不認識的情況下，初期光溝通、建立信任的過程就需耗時兩到三年。

而隨著雲豹在太陽光電領域奠定了一定基礎，從屋頂型、地面型，甚至到嚴重地層下陷區、漁電共生等皆有成果，加上競爭者越來越多後，雲豹也意識到若只專注在太陽能領域，市場將有限，於是二一年決定踏出舒適圈、擴張營運觸角，陸續投入儲能、風力發電、綠電交易、生質能發電、水處理工程等項目，並整合再生能源上下游產業鏈，打造一條龍完整服務，進一步轉型成再生能源整合服務商。也因著多元布局，「可以在不同類型中找出交集，做出發揮跟應用，這是其他業者比較難做到的。」舉例來說，像是雲豹就有將汙水處理廠與太陽能做結合應用的實績。（全文未完）

《先探投資週刊2301期》

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