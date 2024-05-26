端午節即將來臨，最新新增4縣市針對65歲以上的民眾，推出相關的「敬老福利金」，讓長輩安心過節。其中，彰化縣的弱勢邊緣戶可領5000元。

一、桃園市

申請資格：1.年滿65歲(原住民滿55歲)；2.設籍本市並實際居住滿6個月以上。符合以上資格者，每人發放新台幣2500元。

應備文件包括申請書、身分證影本或最近三個月內之全戶戶籍謄本、郵局或農會帳戶影本（須配合戶籍所在地區公所作業）以及申請人印章。若已申請過，只要戶籍或郵局、農會帳戶未異動，不需重新提出申請。

二、南投縣

安置在各社福機構的低收入戶、中低收入戶、遊民及兒少院民，核發每人1000元慰問金。

三、彰化縣

縣內500戶經濟弱勢邊緣戶，提供每戶5000元現金及關懷物資，由社工親自送上門。此外，鹿港鎮亦透過各里辦公處發放端午節敬老禮金，每人500元現金，發放對象為5月2日前設籍且民國48年6月30日以前出生的長者。

四、台南市

低收入戶且同時未接受政府收容安置者，每戶發給300元慰問金，將撥入各低收入戶指定的郵政（農會）帳戶內。

端午節將至，此前另有3縣市針對65歲以上民眾提供最新優惠，包括新竹縣發放敬老禮金一萬元，並自4月1日起到9月30日止受理申請，發放對象三要件為：今年年滿65歲、民國94年8月1日以後設籍新竹縣、截至申請日當日已持續設籍滿10年者。

新北市萬里區

發放長者端午節慰問金2000元，需設籍本區連續5年以上，並符合以下三者之一：1.年滿65歲；2.年滿55歲原住民；3.領有身心障礙證明文件之身心障礙者。

高雄市

自2024年5月21日起，凡市民持高雄市敬老卡或博愛卡搭乘台鐵列車，只要起訖站其中一站為高雄市轄內的車站，即可使用社福點數扣抵車資，每趟次最高扣抵50點（元）。