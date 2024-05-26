命理專家雨揚老師在臉書上分享5／26〜6／1的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖狗、猴、鼠，其中第1名屬狗者職場平步青雲，產出高品質工作成果；第2名屬猴者財運暢旺；第3名屬鼠者工作優異表現，令人刮目相看。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前3名：狗、猴、鼠

▌鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業蒸蒸日上，和客戶或合作對象洽談業務時，能敏銳地捕捉到對方的需求和期望，並提出雙贏的方案，優異表現令人刮目相看。感情運回溫，單身者可多帶家人去外縣市旅遊，有助於放鬆身心，促進家庭關係和諧；有伴者不妨為伴侶準備色香味俱全的便當，能讓另一半感受到滿滿的愛與用心，兩人的感情也會更加穩定。財運不穩，面臨財務上的挑戰時，應優先與值得信賴的親友或專業人士進行討論，切莫病急亂投醫，才不會讓問題加劇。

▌牛

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場運尚可，近期業務量暴增，或者不斷出現各種緊急狀況，讓你有些難以負荷，建議向前輩請求援助，將有助於改善現況。桃花運繽紛絢爛，單身者可多展現自己幽默風趣的一面，有機會吸引不少新朋友；有伴者不妨帶伴侶去未曾到訪過的小鎮或特色景點，讓每一次的出遊都充滿驚喜和樂趣。財運平穩，可以多觀看知名財經頻道，或者研究國外的市場趨勢，有助於培養投資眼光與操作實力，達成財富增長的目標。

▌虎

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運平順，能夠穩紮穩打地完成工作目標，並在時限內交出亮眼成果，巨大的成就感令你無比滿足。愛情運走下坡，單身者跟新朋友聊天時，應多注意自己的措辭，以免讓對方感到不適，甚至造成不必要的誤會；有伴者容易被伴侶挑小毛病，導致相處時常常感到壓力重重，疲憊感與日俱增。財運尚可，不妨依照能夠投入的時間與精力來調整選股策略，有助於做出更完善的理財規劃。

▌兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

職場運不錯，面對長官臨時交派的棘手業務時，能夠迅速調整手邊工作的優先次序，並以穩健的步調超前完成預定的計畫進度，職場影響力大幅提升。愛情運欠佳，單身者在社交場合中有些內向，缺乏主動開口的勇氣，導致你和不少良緣擦身而過；有伴者切莫將伴侶的付出視為理所當然，以免另一半對你的感情逐漸被消磨殆盡。財運欠佳，面對網路商城的特惠活動時，應冷靜思考，仔細衡量自己的需求，才不會讓荷包迅速縮水。

▌龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業步步高升，透過先前經營的人脈，不僅有望提高新產品或服務的能見度，甚至能藉由異業結盟來拓展新客群，為公司創造更豐沛的收益。桃花運不錯，單身者有望在同學會上遇見昔日的曖昧對象，雙方互相分享彼此的生活際遇，並且有了再次心動的感覺；有伴者不妨找時間向伴侶表達內心的愛與感激，不僅會讓對方感到又驚又喜，也會更加願意為你付出。財運受阻，接到陌生來電時，必須格外謹慎，並仔細辨別消息的真假，以免落入詐騙陷阱。

▌蛇

事業★★ 愛情★★ 財運★

工作運低迷，執行陌生的業務時，容易讓你嚐到不少挫敗感，建議多向同仁請益，只要你肯開口求助，他們將不吝於提供協助，帶領你走出困境。感情運下滑，單身者雖有機會與形形色色的人交流，卻遇不到符合自身擇偶條件的對象，令你失落不已；有伴者應尊重伴侶的想法，切莫過度干涉，以免造成對方的反感。財運低迷，前往人多的場所辦事時，應隨時留意自身財物，才不會成為扒手的目標。

▌馬

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場能見度增加，想要轉職或跳槽的朋友，近期有機會收到面試或錄取通知，讓你對生活燃起不少熱情與動力。愛情運穩健，單身者不妨製作手工小禮物送給曖昧對象，不僅能讓對方感受到你的用心，還能拉近彼此的距離；有伴者總會耐心地傾聽伴侶的抱怨與困擾，並以溫柔的話語來安撫對方，這讓另一半感受到被愛意圍繞的幸福感。偏財運大吉，近期可多至親友家拜訪，有機會收到長輩給予的零用金，或者有質感的生活小家電，令你開心不已。

▌羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運看漲，近期有許多跨領域或跨部門的合作機會，雖然過程中可能會遇到些許波折，但只要你勇於承擔重任，將會有長輩貴人陪你一起度過難關。感情運上揚，單身者有機會在玩桌遊或手遊時認識志同道合的新朋友，兩人一拍即合，永遠有聊不完的話題；有伴者不妨多對伴侶說些浪漫情話，不僅能為生活增添不少情趣與新鮮感，也有助於兩人的感情升溫。財運走下坡，容易因為生活壓力而出現報復性消費，導致財務狀況雪上加霜。

▌猴

事業★★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

職場鴻運降臨，擁有敏銳洞察力的你，能夠根據市場或環境變化滾動式調整策略，精準抓住商機與機運，為公司帶來豐沛的利潤與收益。桃花運普通，單身者只要收起自己強勢的一面，讓自己更有人緣，就有機會遇見互有好感的新對象；有伴者可多向伴侶撒嬌，不僅讓另一半心裡甜甜的，也能讓這段關係更加甜蜜。財運暢旺，由於先前積極維繫客戶關係，有機會讓你的業績提前達標，甚至獲得優渥的獎金。

▌雞

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運穩定，不妨多參與感興趣的研討會或專業課程，有望結識更多有利於職涯發展的人脈，讓你在事業上有更多機會和可能性。感情運順遂，單身者可能因工作表現亮眼而受到矚目，不只成為部門或合作夥伴眼中的優秀人物，甚至有機會遇到適合交往的對象；有伴者和伴侶起爭執時懂得各退一步，找機會給對方台階下，有助於重新修復彼此的關係。財運普通，可多向親友請益投資小撇步，能幫助你順利選中好標的，慢慢豐盈自己的財庫。

▌狗

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

職場平步青雲，需要企畫或有業績需求的朋友，不妨參考過往的成功策略，有望制定出更有效的推廣計畫，讓你展現超高品質的工作成果。愛情運美滿，單身者不妨在燈光美、氣氛佳的時候向曖昧對象傾訴愛意，有機會順利打動對方的心；有伴者可和伴侶討論彼此對未來的願景，有助於雙方達成共識，攜手邁向下一個重要的人生里程碑。財運亨通，可能因親友或職場人脈而有許多進財契機，不妨仔細挑選與評估，將能賺取滿滿的收益。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運暢旺，近期在職場上可能因為遇到競爭對手，開始激發你的潛能或向上的動力，可藉著這股氣勢在事業上做出一番突破，從而掌握更多話語權。感情運佳美，單身者有望在工作場合遇見一名極具吸引力的對象，對方的談吐與穩健形象令你傾心不已；有伴者不妨和伴侶一起打拚副業，藉由互相扶持與鼓勵，不僅能夠迎來事業上的成功，雙方也會更加珍惜彼此的存在。財運堪憂，近期市場容易出現動盪，應儘量避開高風險投資，以免錢財有去無回。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。