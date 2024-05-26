過去公務員被視為鐵飯碗，但近年隨著福利、工作環境跟不上大躍進的民間企業，狀況已經有所改變，有公務員在Dcard論壇上抒發心情，直說現在的公職環境已經讓公務員「被迫躺平」顧不了家也養不起家，政黨輪替後淪箭靶，只得到公僕的標籤，待遇沒有獲得足夠保障，無法吸引真正有能力的人，話題引起熱烈討論，獲得許多網友們共鳴。

該名網友提到，為求穩定選擇進入公職，但長久下來發現公職人員永無止盡的做著一樣的事「感覺沒有專業」，尤其看到身邊有能力的同事都被挖角或跳槽去其他行業，再看看自己所處的環境與待遇，讓原Po懷疑自己是不是選錯了。

原Po悲觀表示，不禁會默默想，這些有能力的好同事好長官都跑了，加上本科大學的畢業生不願意考，「未來的公職人員真的就變成考試資格的基層勞工」原Po感嘆，當初為國家貢獻一點心力的想法，早就在角落裡積灰。

原Po表示，或許就跟教師族群一樣，都是在這個社會中，被強迫躺平了。許多人都有類似想法，紛紛留言回應，「被強迫躺平，說到心坎」、「公務員環境福利已經惡化到真有能力的人根本不會來，這些反效果終會反噬到社會與民眾的」、「想要逃離慣老闆，殊不知國家就是最大的慣老闆。」