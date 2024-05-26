高市黨部小房間曝光。（取自中天新聞）

🔴【LIVE直播】國民黨高市黨部主委柯志恩 開箱「辣個男人」小房間｜2024.05.25 @ChinaTimes

在今年4月接掌高雄市黨部主委的國民黨立委柯志恩，是否牽動下屆市長大選布局引發關注。而她近日接受《中天新聞》專訪時，特別揭露立法院長韓國瑜，過去參選高雄市長前曾睡在黨部半年的小房間！她並形容韓國瑜是空前絕後，只有他住這邊。

柯志恩透露，該間小房間是當初韓國瑜當黨部主委時，花很多時間在該房間辦公，吃睡喝都在這邊，當她自己接主委經過了解相關環境，才發現韓當黨部主委時過著這麼「清苦」日子。

進到小房間後，小小的空間內僅有一張單人床、小電風扇、一張老舊辦公桌椅、冷氣，格局相當簡單，大約兩坪空間，還有一間廁所。柯志恩說，韓國瑜在此住半年多，可以看出本性是真的很有韌性的人，「本黨的主委都沒人住這邊，也是因為韓的關係才裝上熱水器，一切非常簡單，他是空前絕後，只有他住這邊」。

另外，柯志恩也直言，看到生活空間可以看出韓國瑜是什麼樣個性的人跟格特質，東西夠用就好，不用虛華，這就是韓國瑜。