大陸解放軍東部戰區近日舉行環台「聯合利劍-2024A」演習，並首次在台灣東部海域演練聯合執法，雖未發射實彈，卻上傳彈道飛彈與精準炸彈輪番轟台北、高雄與花蓮的虛擬3D動畫。前國安會副秘書長楊永明分析，此次是大陸以軍事方式回應總統賴清德就職演說的「新兩國論」，有點像是武力攻台的全過程演習，且是「冷啟動」無預警地開始演習，也是對實際攻台時對台灣周邊、對解放軍內部的各種測試。

大陸解放軍近日圍台展開「聯合利劍－2024A」演習，外界也對比2022年因時任美國眾議長裴洛西訪台時，解放軍環台軍演情形，楊永明24日在政論節目《少康戰情室》表示，兩次大陸軍演，發生的政治因素不一樣，上次北京的解讀是「外力介入」，是因為美國高官來台灣；此次北京則是針對總統賴清德在就職演說中提出的「新兩國論」，要懲戒台獨，同時也涵蓋了警告外部勢力介入。大陸已經不對賴清德有任何期待，賴的演說內容，讓大陸認為必須用軍事方式來做回應。

大陸解放軍東部戰區近日舉行環台「聯合利劍-2024A」演習。（翻攝自東部戰區微博）

對於此次大陸劃設的軍演區域，楊永明也分析，六個區塊在東西南北都有，北、南跟上次很接近，東部則是更抵近花蓮跟台東，所以佳山基地等花東地區的軍事要地，都是解放軍的目標。西部是劃在澎湖外海，要聯想到同一天大陸宣布要拍攝施琅澎湖海戰的電影。

另外一處不同，楊永明指出，是軍演範圍包括4個島嶼，其中馬祖、金門可能是與214金廈撞船事件有，大陸必須要回應內部民意，而馬祖東北方的東引島其實很重要，上面有防空飛彈、反艦飛彈、天弓飛彈，是大陸飛彈要飛到台灣北部的第一線，這有其針對性。

大陸解放軍東部戰區近日舉行環台「聯合利劍-2024A」演習。（翻攝自東部戰區微博）

楊永明也解讀解放軍用詞透露的訊息，「聯合海空警備」，就是能看到相關船艦在區域裡面，做接近台灣的巡航；而過去沒出現過的「聯合奪取戰場綜合性控制權」，就是包含火力、訊息、電池三種打擊方式，以便未來下一波攻擊的時候，能對共軍比較有利；「聯合精打要害目標」，也是前次軍演沒有出現的，上一次沒有說要打台灣目標，此次則是用動畫的方式顯示，這有很大的差別。

楊永明提到，賴清德在總統就職演說中有提到台灣處在第一島鏈，這其實蠻奇怪，因為這是美國本土防衛的概念，將日本、台灣、菲律賓作為美國本土防衛的第一線，，賴等於把自己當美國第一道防線的先鋒，而大陸解放軍也在軍演中以「島鏈內外一體聯動」回應，針對美軍等外力介入台海的動作。

大陸解放軍東部戰區近日舉行環台「聯合利劍-2024A」演習。（翻攝自東部戰區微博）

楊永明認為，這次「聯合利劍－2024A」軍演，有點像是武力攻台的全過程演習，而台灣人沒感覺是因為大陸沒有真的打過來，但是這次演習和裴洛西那次是真的不一樣，大陸真的在做更進一步，從圍島到打擊台灣的重要目標，以及先制火力、電訊的掌控，而且這次是「冷啟動」就是無預警，在23日上午7點宣布、7點45分開始演習，這就是在演示真的要武力攻台時，對台灣附近、對解放軍本身的各種方式的測試。