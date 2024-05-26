男子阿國與女子小萱（君化名）是夫妻，1984年1月結婚，婚後育有1名孩子，但後來因小萱罹患思覺失調症、無自理能力，自2003年1月起住院治療，迄今未見好轉，2020年2月被裁定為受監護宣告之人，選任她的弟弟為監護人，阿國認為她與小萱以未同居生活20多年，因而向法院訴請離婚等語。

法院審理，小萱的弟弟幫小萱答辯表示，阿國主張的事實均屬實，雙方分居已逾20餘年，小萱住院期間均由娘家負責，目前入住老人養護中心，同意阿國與小萱離婚，但希望孩子可以協助分擔小萱的照顧費用。

阿國與小萱的孩子到庭證稱，父母親20多年未居住在一起，並未履行夫妻同居義務，願意分擔母親的照顧費用。

法官審酌，小萱1993年1月罹患妄想型思覺失調症住院治療，迄今與阿國分居已逾20年，小萱入住老人養護中心，日常生活照顧皆須協助、無法自理，堪認小萱精神疾病已達不堪與阿國共同生活之程度，且經過長年治療，仍須持續於機構中照護，小萱精神疾病已達重大而難期回復的程度。

法官認，阿國依民法第1052條第1 項第8款之規定請求離婚，核無不合，應予准許。可上訴。