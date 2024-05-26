男子阿國（化名）在剛出生時，父親因逃兵、犯案入監服刑，他年幼時就由母親及娘家照顧，由於父母親未婚就生下他，讓他在求學階段因「父不詳」遭譏笑，母親就委請父親辦理認領，但到他成年期間，卻都未盡人父之責，也都未曾聯繫，因接獲社會局函文，才知父親被安置，因而訴請免除或減輕扶養義務。

法院審理，阿國主張，他目前並無財產，微薄的薪資收入，尚不足以支應他的未成年子女及母親的扶養費用，經濟上已是捉襟見肘，如強令他負擔長期感情疏離的父親之扶養義務，明顯有失公平。

法官考量，阿國父親現年60歲，依稅務財產所得資料顯示，已經連續3年所得為0元，名下無財產，目前因中風腦內出血，導致無意思表示能力，生活也無法自理，被社會局安置在護理之家

阿國父親並無領取社會救助，也未無領取國民年金，以其現有資力，尚不足以維持每月的最低生活，屬不能維持生活之人，有受扶養之必要。

法官審酌，阿國的父親從他出生不久到成年之際，均未盡扶養義務，對於成長過程也缺乏照顧，無正當理由就全然未盡扶養義務，且情節重大，從而，若仍令阿國負扶養義務，未免強人所難，有違事理之衡平。日前依法宣判，免除阿國父親之扶養義務，洵屬有據，應予准許。