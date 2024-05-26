男子阿國與大陸女子小萱（均化名），1999年11月在四川結婚，但婚後小萱卻一直沒有來台共同生活，而且未與阿國聯繫，迄今已逾25年，甚至，阿國連小萱是死是活都不知道已逾3年，阿國不滿雙方僅徒具婚姻之名，卻無婚姻之實，婚姻已難以維持下去。為此，阿國向法院訴請離婚。

法院審理，法官依職權向移民署函詢結果，發現小萱在1999年12月經許可以探親事由來台，但小萱卻並未入境，阿國也未再申請小萱來台。而小萱經法院合法通知，未於言詞辯論期日到場爭執，也未提出書狀答辯，堪信阿國之主張為真實。

法官審酌，雙方婚後小萱未入境，迄今已逾25年未與阿國共同生活，現今也無彼此聯繫，顯見小萱對於婚姻已無維持及共同經營之意，依一般人之生活經驗，雙方共同生活的婚姻目的，已經不能達成，堪認婚姻基礎已失，現僅存形式而無實質。

法官日前依法宣判，日阿國訴請離婚，為有理由，應予准許。可上訴。