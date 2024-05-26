大陸江西昨天（25日）發生一起嚴重車禍，一輛載著9名乘客的大型公車，行駛在圓環處時，不明原因失控撞向圓環內側護欄，整輛公車騰空飛起，墜落在圓光內B1的大型平台廣場，造成司機及乘客的受傷，初步了解現場傷者都只是輕傷，至於詳細車禍原因還有待釐清。

據了解，這起車禍發生在昨天下午時分，當時公車經過圓環處時，車輛突然撞向圓環內側花圃，因速度太快，最後整輛車衝破護欄，直接飛落到B1的平台廣場，巨大的撞擊聲，讓平台廣場的店家及民眾，紛紛受到驚嚇，隨後立即出來幫忙救人。

有民眾表示，當時看到公車撞到護欄飛落下來，就好像電影捍衛戰士的情節一樣，公車整輛飛起來，然後重重的落地撞擊，當時很多人都上前幫忙，還好車上的人沒有受傷的很嚴重。

目前得知這起車禍共造成公車駕駛，以及9名乘客受傷，但送醫時意識都清楚，當地警方已經調閱監視器，還有扣留公車的行車紀錄器，至於這起車禍發生原因，目前都還在了解中，等釐清後會公開事故相關肇事責任及原因。