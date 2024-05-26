大陸電動車巨頭比亞迪日前在墨西哥推出首款油電混合皮卡車款Shark。外界好奇為何未在大陸首發，而選在海外市場上市，內行揭露兩大原因，一是、長城汽車皮卡已搶下大陸近半市占；二是相關政策尚未完全開放。

比亞迪15 日在墨西哥推出首款皮卡車型Shark，搭載比亞迪引以為傲的DMO油電混合平台技術，擁有1.5公升渦輪增壓引擎及雙馬達組成的 PHEV系統，430匹綜效輸出與840公里優異續航相當出色，在北美市場將成為福特Ranger及豐田Hilux的競爭對手。Shark售價約在38.66萬~41.65萬人民幣（約台幣172萬~185萬）

比亞迪是大陸電動車一哥，外界疑惑Shark為何選在海外首發，而放棄本地市場的大好機會？

微信公眾號「電車通」表示，若比亞迪進入中國皮卡市場，需面對兩大壓力，一是長城汽車旗下擁有近半市佔率的長城炮，二是相關政策尚未完全開放。

長城汽車是靠皮卡起家，皮卡品牌「長城炮」長時間保持銷量冠軍，更重要的是，長城炮早已進軍國際，在南美、非洲、中東等多個國家和地區都有產品布局，而墨西哥也早在去年2月就已經申請進入。

比亞迪雖是皮卡市場的新手，但畢竟是電動車領域領頭羊，完全可依靠自家優勢與長城炮競爭，加上比亞迪Shark基於DMO超級混動越野平台打造，平台上擁有優勢，因此，Shark不再中國市場首發，並非對產品沒信心，而是車市環境還不夠好。

皮卡屬於N類載貨車，歸納為商用車，在管理上與輕卡、微卡是一樣的，起初考慮到環保和交通，中國各大城市限制皮卡進城，直到 2016年2月才鬆綁，但目前仍存在對皮卡限行的地區。

此外，「電車通」提到，面對不太樂觀的市場環境，比亞迪可能預料到Shark進入國內市場後存在不是爆款的可能性，對於品牌首款皮卡需要較高的行銷費用，可能會發生經濟效益不如預期的情況。如此一來，不如先在海外市場試水溫，等到國內皮卡完全放開再推出也不遲。

墨西哥對海外汽車需求旺盛，很多中國品牌在墨西哥占有一席之地，除比亞迪外，廣汽、吉利、長城、奇瑞等品牌在當地都有布局。

2023年中國自主品牌出口量數據顯示，墨西哥市場僅次於俄羅斯。

墨西哥比較暢銷的皮卡還是豐田Hilux、福特 Ranger 等日系美系車款，這2車款已有 4、50年歷史，累計銷量分別為2000萬輛與800萬輛。對比亞迪Shark來說，即使有電動車優勢，但要想改變當地消費者對皮卡的刻板印象，難度很高。

「電車通」認為，比亞迪Shark 的主要競爭對手可能還是「自己人」，中國江淮汽車已經在墨西哥布局江淮T6、江淮T8等皮卡產品，未來將推出電動皮卡悍途，傳出奇瑞也將量產全新皮卡，引入墨西哥市場的可能性很高。