一名人妻生完第2胎，要與老公「開機」愛愛，但私密處卻被縫到一度摸不到洞，直徑只剩1指寬，窄到開不了機，急得她上網求助，引發4千名網友熱議，直呼「嚇死寶寶」。醫師則指，這可能是縫太緊或是把外陰組織縫進陰道裡，想重新「開機」，就是再做手術、剪開重縫，否則恐永遠不得其門而入。

原PO在臉書Dcard發「產後私密處被縫到進不去…」文，指她剛生完第2胎，產後摸過私密處，發現跟產前長的不一樣，產前一邊陰唇比較長，產後醫生好像直接把它往下拉，把偏長的那部分縫進去。

原PO指，她知道產後第1次比較痛，但現在情況，連她自己都覺得蠻瞎的，要與老公重新開機的過程，她一度摸不到洞口，目前的直徑就是1隻手指頭進得去，2隻無法，到洞口就直接卡住。

原PO說，老公的尺寸正常，不大不小，老公摸到的當下也說這個是要怎麼進去？她想問網友有沒有遇過這樣的情況？她很怕又要再開刀，把下面打開一點。

這篇文章引發4千網友熱議，有人說，「隨機嚇死一個女大學生」、「好可怕，不敢生小孩了」、「醫生的美意，努力拓寬吧」、「常通一通吧」、「實習的時候有遇過，就是開刀重縫」、「乾我要哭了，想都覺得痛」、「我產後那時也是進去就痛到哭，後來自己試著先拿玩具潤滑練習進入，產後8、9個月才成功開機」。

對此，台北秀傳醫院院長、婦產科醫師鄭丞傑表示，這有2種情況，1個是縫得太緊，另一個則是縫的過程，把外陰部組織縫進陰道裡，一般男性的生殖器直徑是2指半，陰道口留2指寬最恰當，有點緊又有彈性，若陰道口只剩1指寬，性行為時確實可能進不去。

鄭丞傑說，不管縫太緊或是把外陰部組織縫進陰道裡，如果真的僅容一指，想要改善就是「砍掉重練」，就醫重新剪開陰道重新縫，也就是做私密整形手術，否則有可能永遠不得其門而入。