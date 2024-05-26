韓國近期最賣座電影《破墓》雖然是驚悚題材，但在當地創下千萬觀影人次，主角崔岷植、金高銀、柳海真和李到晛討論熱度高，而配角們也同樣受關注；其中一名女演員鄭允荷不只有演技也有漂亮外型，38歲的她本將迎來事業巔峰，24日卻突然PO出身穿病患照，驚吐她癌症復發。在經紀公司證實後，目前在她社群已看不到相關訊息。

鄭允荷24日在Instagram上傳一張她身穿病患服，臉上雖然掛著微笑但看起來臉色蒼白略顯憔悴，接著公開自己在1年3個月前被診斷出癌症，經過切除手術和精確診斷，最終被認定是良性腫瘤；但鄭允荷在過了1年多，她被診斷出癌症復發」。

鄭允荷24日突然PO出身穿病患照，驚吐她癌症復發。（圖／摘自鄭允荷Instagram）

不過鄭允荷沒有透露自己詳細病因，她提到之所以想說出來，是不想獨自受苦，也脫口說出「如果這陣子消失，可能是沒有力氣也沒有勇氣了」；鄭允荷所屬經紀公司C-jes Studio也證實鄭允荷正在接受檢查，待檢驗報告結果出爐，她會專心休養和配合治療。24日晚間鄭允荷Instagram上已看不到她癌症復發的相關訊息，她把病服照換成一系列出遊美照。

據悉，鄭允荷2007年以模特兒身分出道，在模特兒圈小有名氣，直到2018年轉戰大銀幕出演《那才是我的世界》，之後合作過不少大咖演員，最近又在《破墓》中飾演遭詛咒一家的女主人，鏡頭不多但都成功令觀眾留下深刻印象，如今傳出癌症復發，也讓影迷十分心疼。