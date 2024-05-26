有桃園王祖賢之稱的民進黨桃園市議員黃瓊慧在《黃瓊慧桃園觀察日記》貼出一張包圍立法院的照片，並稱「我是昨晚十萬分之一」，卻被踢爆照片是盜用2019年香港的照片。桃園市議員詹江村表示，10萬減1，三寶又翻車囉！

詹江村25日在臉書粉專貼文表示，10萬減1，三寶又翻車囉！被眼尖的網友發現了，妳確定妳是昨晚的十萬分之一？台灣加油，妳跑去香港幹嘛？來回機票貴嗎？

網友紛紛表示，「桃園王祖賢一出手，就是翻車保證」、「翻車王自稱被現場氣氛感動到想哭，這眼淚……」、「連做假都不會」、「跑錯場子了」。